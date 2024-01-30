İnegölspor'umuzun Taraftar Sorumlusu Turhan Albamya, çarşamba günü sahamızda ağırlayacağımız GMG Kastamonuspor maçına tüm taraftarlarımızı davet ederek, "Maraton tribün tüm taraftarlarımıza ücretsiz olacak"dedi.



Konuyla ilgili açıklama yapan Albamya, şunları söyledi ” Yarın önemli bir maça çıkıyoruz. Grubun liderini ağırlayacağız. Geçtiğimiz haftalarda taraftarımızla bütünleştiğimizde bir çok zor engeli kolayca aştığımızı gördük. Bu noktada yarın ki maçımıza tüm ilçe halkını davet ediyoruz. Maraton tribün tüm taraftarlarımıza ücretsiz olacak, gelsinler 12. adam olarak takımımıza destek versinler.