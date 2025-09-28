

Edinilen bilgiye göre Yeni Mahalle’de gece saatlerinde anız yangını çıktı. Dumanı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine ilk olarak polis ekipleri gitti. Yangın mahalline giden ekipler, 6 gencin yangını çıkardığını tespit etti. Polis ekipleri olaya müdahale ederek gençleri gözaltına aldı. Gençler, sözlü sataşma ve direnç göstermeleri üzerine ifadeleri alınmak üzere İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Ekiplerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kaynak: HABER MERKEZİ