Lige kötü bir başlangıç yapan İnegölspor, SB Ankaraspor karşısında alacağı 3 puanla üzerinde ki kara bulutları atmak istiyor.

Şu ana kadar oynadığı 8 karşılaşmadan 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak topladığı 9 puanla ligde 11. sırada yer alan temsilcimiz, bu maçlarda rakip fileleri 6 kez havalandırırken, kalesinde ise 8 gol gördü.

Bordo Beyazlılar kendi evinde oynadığı 3 karşılaşmanın 1’ni kazanırken 3 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 3 gol atan ekibimiz, kalesinde ise 2 gol gördü.

Teknik Direktörlük görevine getirilen tecrübeli teknik adam Necati Erkmen’le kötü gidişata dur demek isteyen temsilcimiz, SB Ankaraspor karşısında güzel ve bol gollü bir galibiyet almaya çalışacak.

SB ANKARA NASIL BİR TAKIM?

Lige kötü bir başlangıç yapan takımlardan biri olan SB Ankaraspor, topladığı 5 puanla 16. Sırada yer alıyor.

Geride kalan 8 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5mağlubiyet alan başkent ekibi, bu maçlarda 4 gol atarken kalesinde ise 13 gol gördü.

SB Ankaraspor deplasmanda oynadığı 4 karşılaşmanın 1’inde berabere kalırken 3 maçta ise yenildi. Bu 4 karşılaşma rakip fileleri 1 kez havalandıran ekip, kalesinde ise sadece 9 gol gördü.

MAÇ NE ZAMAN?

TFF 2. Lig Beyaz Grup 9. Hafta karşılaşmasında İnegölspor-SB Ankaraspor arasında ki mücadele 26 Ekim Cumartesi günü İnegöl İlçe Stadyumunda saat 15.30’da start alacak.