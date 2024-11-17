Hakemler: Tolga Akbaba, Mücahit Adem Çelebi, Batuhan Bıyıklı
İnegölspor: Yüksel Egemen Yaylı, Batuhan Çakır, Ali Mert Aydın, İsmail Kayalı (Hasan Alp Altınoluk dakika 67), Mustafa Emre Can, İbrahim Can Köse (Bilal Gündoğdu dakika 89), İsmail Zehir, Uğur Utlu, Yusuf Tursun (Alican Özfesli dakika 73), Sadık Arda Yılmaztürk, Fatih Aktay
Fethiyespor: Arda Akbulut, Umut Mert Toy, Şahan Akyüz, Aziz Aksoy, Emre Bekir, Ömer Gündüz (Berat Satır dakika 46), Serdar Ümit Deniz, Samet Kılıç (Ali Ceylan dakika 78), Ahmet Dereli (Nurettin Çakır dakika 65), Mehmet Kaan Türkmen, Muhammet Enes Erdem (Özcan Yaşar dakika 88)
Sarı kartlar: Ahmet Dereli (Fethiyespor), Yusuf Tursun (İnegölspor), Muhammet Enes Erdem (Fethiyespor), Alican Özfesli (İnegölspor)