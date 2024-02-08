İnegölspor, Hacettepe 1945 Spor Kulübü’nden forvet Berat Tosun ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.



Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Yönetim Kurulu Üyesi Turhan Albamya şunları söyledi:

“Devre arası transfer çalışmaları kapsamında Hacettepe 1945 Spor Kulübü’nden forvet Berat Tosun ile 1,5 yıllık anlaşma sağladık. Berat kardeşimiz daha önce Gençlerbirliği ile Süper Ligde, Adana Demirspor, Boluspor ve Balıkesirspor ile de 1.Ligde mücadele etmişti. İnşallah bundan sonra kulübümüzün başarısı için ter dökecek. Anlaşmanın hem Berat kardeşimize hem de kulübümüze hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

Berat Tosun ise ne kadar büyük bir camiaya geldiğinin farkında olduğunu belirterek, “İnegölspor’un başarısı için elimden gelenin daha fazlasını yapmaya çalışacağım. İnşallah ta yapacağım. Hedefimiz şampiyonluk. Bunun doğrultusunda inşallah hep birlikte adım adım hedefe gideceğiz” dedi.