Milliyetçi Hareket Partisi İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram ile yönetim kurulu üyeleri ve Orhaniyespor Kulüp Başkanı Tevfik Demirhan ile yönetim kurulu üyeleri, kulüp başkanı Osman Sevim ile yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Ziyarette konuşan Orhaniyespor Kulüp Başkanı Tevfik Demirhan, şunları söyledi:

“Öncelikle yeni görevinizde sizlere başarılar diliyoruz. Orhaniyespor olarak her daim sizlerin yanınızdayız. Osman başkanımız ve yönetim kurulu göreve geldiği günden itibaren gerçekten çok güzel projelere imza attı. İnşallah bunun devamında da sportif başarı da elde edilir ve İnegölspor’umuz hak ettiği bir üst lige çıkar.”

Kulüp Başkanı Osman Sevim ise, “Ziyaretiniz bizleri son derece mutlu etti. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İnşallah birlik ve beraberlik içinde İnegölspor’umuzu hak ettiği noktalara taşıyacağız. Bunun için yönetim kurulumuzla gece gündüz demeden çalışıyoruz. Sizlere de başarılar diliyoruz. Hem futbol hem voleybol hem de birçok eğitim ve sportif alanda güzel işlere imza atıyorsunuz. Bizlerde sizlerin her zaman yanınızdayız. Hepimiz şehrimizin başarısı için mücadele ediyoruz. Allah muvaffak etsin” dedi.

MHP’DEN ZİYARET

Ziyarette konuşan MHP İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram, şunları söyledi:

“MHP teşkilatı olarak sizlere başarılar diliyoruz. Zor bir göreve talip oldunuz. Allah kolaylıklar versin. Bizler her zaman İnegölspor’umuzun yanında ve destekçisiyiz. Elimizden geldiği kadar maçlarımızı da takip edeceğiz. İnşallah sezon sonu özlemle beklediğimiz bir üst lige çıkarız. Yönetim olarak kulübümüze kalıcı gelir sağlamak adına çok güzel işlere imza atıyorsunuz. İnşallah bu yapılan yatırımlarla İnegölspor’umuzun uzun yıllar maddi olarak sıkıntı yaşamayacaktır.”

Kulüp Başkanı Osman Sevim ise, “Ziyaretiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. İlçemizin tüm dinamikleri ile birlikte hareket ederek hem maddi hem de sportif anlamda başarıya ulaşacağımızdan şüphemiz yok. Yeter ki birlik ve beraberlik sağlansın. Bu manada elimizden gelen çalışmaları yapacağız. Sizler maçlarımızda görmek bizleri son derece mutlu edecek ve gücümüze güç katacaktır. İnşallah el birliği ile hak ettiğimiz noktalara geleceğiz” ifadelerini kullandı.

