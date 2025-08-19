Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Basın Sözcüsü İbrahim Işıkoğlu, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz sezonda A takımımızla maçlara çıkan altyapı oyuncumuz Muratcan Tutal ile 4 yıllık profesyonel sözleşme imzalandık. Muratcan kardeşimiz inşallah kulübümüze ve Türk futboluna uzun yıllar hizmet eder. Biz kendisine güveniyoruz. Gelecek vadeden bir oyuncu. Hedefimiz altyapımızdan çıkan oyuncuları A takımımıza entegre ederek, uzun yıllar takımımıza hizmet etmeleri. İnşallah ileriki senelerde altyapı oyuncularımız daha fazla A takımımızda yer alır ve daha az transfer yaparak öz evlatlarımızla lige devam ederiz. Anlaşmanın camiamıza ve Muratcan kardeşimize hayırlı olmasını diliyorum.”



Muratcan Tutal ise, “İnegölspor’umuzun altyapısında her yaş grubunda forma giyindim. Her oyuncunun olduğu gibi benimde hayalim takımımda profesyonel olmaktı. Şükürler olsun bugün bunu gerçekleştirdim. Bana güvenen başta kulüp başkanımız olmak üzere yönetim kurulu üyelerimize ve hocalarımıza teşekkür ederim. Altyapı hocalarımızın üzerimde çok emekleri var. Onlara da teşekkür ederim. Elimden gelen gayret göstererek bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim” şeklinde konuştu.