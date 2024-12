Hakemler: Burak Taşkınsoy, Ali Uğurtan Demirtaş, Batuhan Sarıgül

İnegölspor: Yüksel Egemen Yaylı, Recep Efe Koçak, Batuhan Çakır, Mustafa Emre Can, İbrahim Can Köse(Dk 95 Ali Mert Aydın) İsmail Zehir, Hasan Alp Altınoluk(Dk 83 Uğur Utlu) Yusuf Tursun(Dk 72 Batuhan Günaldı) Fatih Aktay(Dk 95 Ahmet Hakan Şahin) İsmail Kayalı(Dk 72 Bilal Gündoğdu) Sadık Arda Yılmaztürk

Karaköprü Belediyespor: Deniz Aydın, Mahmuthan Samet Acar, Şiyar Kepir, Mustafa Berk Özköroğlu, İbrahim Halil Talay(Dk 46 Furkan Polat) Gökhan Kurumuş, İbrahim Halil Öner, Halil Köçer(Dk 77 Aziz Eren Balaban) Mert Caymaz(Dk 85 Mustafa Aydoğdu), Muhammet Yılmaz(Dk 75 Eray Sürül) , Berkan Aksoy

Sarı kartlar: Yusuf Tursun, Bilal Gündoğdu, Recep Efe Koçak, İbrahim Can Köse, Hasan Alp Altınoluk (İnegölspor) İbrahim Halil Talay, Deniz Aydın, Şiyar Kepir(Karaköprü)

Kırmızı kart:

Goller: Mustafa Emre Can, İbrahim Can Köse(pen) (İnegölspor) Halil İbrahim Talay(Karaköprü)

Maçtan önemli dakikalar

52'nci dakikada İnegölspor korner kazandı. Sadık Arda'nın ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Mustafa Emre'nin kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-0

62'nci dakikada gelişen Karaköprü atağında topla buluşan Halil İbrahim'in vuruşu ağlarla buluştu. 1-1

80'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasına giren İbrahim Can, kaleci tarafından yere düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen İbrahim'in vuruşu ağlarla buluştu. 2-1

Kaynak: YAVUZ YILMAZ