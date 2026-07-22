Baykoz, yeni sezon yapılanmasında genç oyunculara ayrı bir önem verdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu sezon oluşturduğumuz kadro planlamasında genç, gelişime açık ve gelecekte kulübümüze uzun yıllar hizmet edebilecek oyunculara özel önem veriyoruz. Hasan Akpınar da bu doğrultuda kadromuza dahil ettiğimiz, potansiyeline inandığımız isimlerden biri.”

Transfer çalışmalarının kulübün geleceğini de düşünerek sürdürüldüğünü ifade eden Baykoz, sözlerini şöyle tamamladı:

“Hasan’ın sahip olduğu birikim ve çalışma azmiyle takımımıza uyum sağlayacağına inanıyoruz. Genç oyuncularımıza güveniyor, onların gelişimlerini desteklemeye devam ediyoruz. Hasan Akpınar’a kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil-beyaz formamız altında başarılı ve sakatlıksız bir sezon diliyoruz.”