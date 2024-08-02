İnegölspor, 2024-2025 sezonu 1. etap kamp çalışmalarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Kulüp Başkanımız Abdurrahman Maksutlar ile yönetim kurulu üyeleri, tesislerdeki 1. etap kampının son antrenmanını izledikten sonra oyunculara baklava ikramında bulundular.

3 gün izin yapacak olan Bordo Beyazlı ekip, Pazartesi günü Afyon Korel Otel’de toplanarak 2. etap kamp çalışmalarına başlayacak.

Ekip Afyon kampında 6-8-10-12 ve 14 Ağustos 5 hazırlık maçı yapacak. Buradaki kamp ise 16 Ağustos’ta sona erecek. 2 gün izin yapan oyuncular, 19 Ağustos tarihinde kulüp tesislerinde toplanarak lig hazırlıklarına devam edecek.

Muhabir: Fahrettin Eniş