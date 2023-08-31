İnegölspor’un isim sponsorluğu için Kaymakam Eren Arslan ve İnegölspor yönetimi Weltew Yönetim Kurulu Mustafa Balcı’yı ziyaret etti.

İnegölspor’un isim sponsorluğu ile alakalı önemli bir gelişme yaşandı. Kaymakam Eren Arslan, İnegölspor Başkanı Osman Sevim ve yönetim kurulu üyeleri Weltew Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı’yı ziyaret etti.

Ziyarette İnegölspor’a yapılacak katkı gündeme gelirken, kaymakam Arslan, İnegölspor’un güçlü bir marka olduğunu Weltew Mobilya ismi ile daha da güçleneceğini belirterek isim sponsorluğu fitilini ateşledi.



İNEGÖLSPOR’UN ADININ ÖNÜNDE WELTEW MOBİLYAYI GÖRMEK İSTERİZ

İnegölspor’un adının önünde Weltew Mobilya’yı görmek istediklerini belirten İnegölspor Başkanı Osman Sevim “Kongre ile 1 yıllığına geldik. Kulübümüze maddi kaynaklar oluşturmak için yoğun bir mücadeleler veriyoruz. Sürekli projeler üretiyoruz. İnegölspor’umuzu şehrimiz ile bütünleştirmek için çalışmalar yapıyoruz. Bizim hedeflerimiz var, İnegölspor’un isminin önünde Weltew mobilyayı görmek isteriz. “

ENGÜZEL DESTEĞİ NASIL VEREBİLİRİZ, KONUŞACAĞIZ

İnegölspor’a en güzel desteğin nasıl verileceğini konuşacaklarını belirten Weltew Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı ise “İnegöl’de eğitim faaliyetleri adı altında gençlerimize destek veriyoruz, İnegölspor’umuza da destek vereceğiz. İnegölspor’umuza en güzel desteği nasıl veririz bunları oturup konuşacağız.” Dedi.

EŞİĞİ AŞARSAK, ÇARK KENDİLİĞİNDEN DÖNMEYE BAŞLAYACAK

İnegölspor’un güçlü bir marka olduğunu belirten Kaymakam Eren Arslan “Weltew firmamız ulusaldaki reklamlarında İnegöl’den ibaresini kullanıyor. İnegölspor’a destek olacaklarından şüphemiz yok. İnegöl’de birçok firma var ama İnegöl’ü bu kadar sahiplenen çok az firma var. Reklamlarınızdaki İnegöl’den ifadesi çok hoşumuza gidiyor. Bu sahiplenme İnegölspor ile de örtüşüyor. İnegölspor, İnegöl’de paylaşılan ortak bir değer. Weltew’in adının formada yer alması statta yer alması takımın adının önünde yer alması inanılmaz bir pozitif etki oluşturur. Şehir açısından çok olumlu bir imajı olur. Bu durum karşılığını maddi manevi görebileceğiniz bir şey. Tek sadece profesyonel takımı düşünmemek lazım alt yapısında yüzlerce çocuk yetişiyor. İnegölspor dediğimiz zaman sadece 2.ligde oynayan bir takım değil arkasında alt yapısında yetişen gençler var. Bu gerçekten güzel bir şey. Bu durum güçlenerek gelince zaten çark o kadar hızlı ve kendiliğinden dönmeye başlayacak ki. Ortada bir eşik var İnegöl bunu aşamıyor bu eşiği atlayabilirsek İnegölspor üst kulvardan hiç aşağıya inmez. Alanyaspor örneği var Akhisar örneği gibi. İnegöl bunu taşır bu eşiği aşabilirse. Ben arkadaşlarımıza şehrimize inanmasam böyle bir şeyi söylemem. İşin içinde sosyal sorumluluk projesi var İnegöl’ün iki markası yan yana gelmesini umuyorum inşallah hayırlı olur.”