

Dünyaca ünlü futbolcu Sergio Ramos'un tranfer haberleri arasında TFF. Lig takımı İnegölspor ile anılması gündem oldu. Ramos'un Transfer sitelerinde söylentiler arasında İnegölspor'un olması dikkat çekti.

PSG ile sözleşmesi sona eren İspanya Milli Takımı ve Real Madrid efsanesi Sergio Ramos'un ismi, İnegölspor ile anıldı. Dünyaca ünlü internet sitesi Transfermarkt'ta yer alan iddia sonrası kulüpten açıklama geldi.

Sitede yer alan iddiaya göre PSG ile sözleşmesi sona eren 37 yaşındaki futbolcuyla Beşiktaş ile beraber İnegölspor ilgileniyordu ve bu transferin gerçekleşme olasılığı yüzde 43'tü. Ancak İnegölspor'un bu ilgiden haberi olmadığı gibi yer aldığı 2. Lig'de de yabancı futbolcu oynatmak yasak.

Ramos ile ilgili açıklama yapan İnegölspor Başkanı Osman Sevim, "Dünyaca ünlü futbolcu Sergio Ramos’un İnegölspor ile anılması gerçekten bizleri onurlandırdı. Ancak böyle bir şeyin mümkün olmadığını tüm Türkiye gibi bizler de biliyoruz. İnegölspor büyük bir camia, tüm Türkiye’ye futbolcu yetiştirmiş bir kulüp. Tüm Türkiye’nin tanıdığı İnegölspor’un adının, dünyada da anılması bizlere gerçekten gurur vermiştir. Bence İnegölspor’un adının Sergio Ramos ile anılması, İnegölspor’a ne kadar büyük bir güç kattıysa, Sergio Ramos’a da katmıştır diye düşünüyorum. Bizler Sergio Ramos’tan daha büyük bir kulübüz. Sergio Ramos’tan daha büyük bir ismimiz var." dedi.

İnegölspor Amigosu Tevfik Taşkın ise, "İnegölspor’a yıllardan beri emek veren birisiyim. Sergio Ramos ile alakalı bir haber gündeme geldi. Bu da bizim için iyi bir haber oldu.Tabi statü gereği 2. ligde yabancı oyuncu oynatamıyor kulüpler. Sergio Ramos’un İnegölspor ile anılması bizler için güzel ve sevindirici bir haber oldu. Bizde İnegölspor taraftarı olarak bu sevinci kısa süreli olsa da yaşadık. Tabi gönlümüz bizlerin arasında olmasını istiyor. Ama sizlerde biliyorsunuz, gerçekler ortada. Ramos’un İnegölspor’u öğrenmesi bizler için katkı oldu." dedi.

İnegölspor Taraftarı İbrahim Uslu da, "Sergio Ramos’un İnegölspor ile adı geçmesi, bizlerde tebessüm oluşturdu. Çok mutlu olduk. Böyle bir şey şuanda mümkün değil belki ama, Sergio Ramos ile İnegölspor’un adının geçmesi bizleri gelecek seneler için umutlandırdı. Ramos biraz yaşlı, takımda şans bulabilir mi bilmiyoruz ama, herşeye rağmen çok mutlu olduk." dedi.