İleri teknolojisi sayesinde günlük hayatım bir parçası haline gelen yapay zeka uygulaması ChatGPT'nin akıllı telefonlar sayesinde kullanıcının her hareketini takip ettiği ve tüm verilerini kaydettiği belirlendi. TİKTOK, İnstagram’dan, X ve Nsosyal gibi sosyal medya platformlarında ChatGPT'nin kişileri nasıl ettiği çekilen videolar ile ispatlandı.

ChatGPT'nin telefon kamerası kapalı olmasına rağmen her şeyi görebiliyor olması, yapılan sohbet ve görüşmelerde ki tüm detaylara hakim olması "Biri Bizi Gözetliyor" söylemlerini de beraberinde getiriyor.

CHATGPT'NİN VERİLERİNİ KULLANMASI NASIL ENGELLENİR?

Yapay zekanın farklı bir boyuta geçmesinden sonra ChatGPT'nin sizi saniye saniye takip etmesini istemiyorsanız, bazı ayarları kapatmanız gerekiyor. Bunun için öncelikle telefonunuzda yüklü olan ChatGPT uygulamasını açarak sol üstte yer yer alan çizgelere tıkla. Ardından burada çıkan isminize tıklayıp "Veri Kontrolleri sayfasının içine giriş yapıyorsunuz.

Burada yer alan "Herkes için modeli iyileştir" butonunu kapatarak pasif duruma getiriyorsunuz. Bunu kapatarak sizin ChatGPT ile yaptınız sohbetleri analiz ederek başkasıyla paylaşmasının önüne geçmiş oluyorsunuz.

Ardından "Ses" kısmına girerek "Arka Plan Konuşmaları" butonuna basarak kapatmanız gerekiyor. Çünkü ChatGPT, telefonunuz kapalı olsa bile seslerinizi kaydedip kendini geliştirmek için kaydediyor.