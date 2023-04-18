İnegölspor'un Süleymaniye grup lideri Bedirhan Alat önderliğinde gerçekleştirilen iftar yemeğine Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, eski başkanlardan Cebrail Kemer, Kafkasspor Başkanı Celal Ter, İnegölspor yöneticisi Serkan Bak, İnegölspor eski yöneticileri Sebahattin Ablak ,Özgür Gürbüz, Kafkasspor teknik direktörü Murat Endes ve çok sayıda taraftar katıldı.

Yemekte bir konuşma yapan Süleymaniye grup lideri Bedirhan Alat, Her yıl geleneksel hale getirdikleri bu iftar yemeğinde amaçlarının birlik ve beraberliği sağlamak olduğunu söyledi. Katılim gösteren baskan ve yöneticilere teşekkür etti.

Daha sonra söz alan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, Iftar yemeği düzenleyen taraftarlara teşekkür ederek, "İşte birlik ve beraberliği göstergesi bu iftar yemeğinde ortaya çıktı. Takımımız şuan zor günler yaşamasına rağmen taraftarının da desteğiyle inşallah en kısa zamanda atlatacak. Tek isteğim takımlarına daha çok sahip çıkmaları, başka İnegölspor yok"dedi.

İnegölspor eski başkanı Cebrail Kemer ve Kafkasspor başkanı Celal Ter de tartarlara bu anlamlı iftar yemeği için teşekkür etti.