İnegölspor bu sezon forma göğüs sponsorluğu için Ergünler İnşaat ile yıllık 3 milyon TL karşılığında anlaştı.

Uzun süredir forma göğüs sponsorluğu konusunda anlaşma yapmayan İnegölspor, bu sezon forma sponsorluğu için İnegöl’ün önde gelen inşaat şirketlerinden Ergünler İnşaat ile yıllık 3 milyon TL karşılığında anlaşma sağladı.

İmza programında konuşan İnegölspor Başkanı Osman Sevim, “İnegölspor’umuzun değeri olan forması ile alakalı anlaşma törenine hoş geldiniz. 4-5 sezondur bu tarzda bir anlaşma yapılmadı. Bu sezon Ergünler İnşaat sahibi Bekir Ergün kardeşimiz ile bir anlaşma yaptık” dedi.

Ergünler İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Ergün, “İnegölspor’umuz ile Ergünler İnşaat arasında yaptığımız sponsorluk anlaşması hayırlı olsun. Bu yıl zorlu göreve talip olan Osman Sevim başkanımız bize bu teklifi ilettiğinde seve seve kabul ettik. Ergünler inşaat olarak İnegöl’de spor camiasında üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Bireysel olarak sporu seviyorum, daha önce Karadeniz Güven kulübünde geçtiğimiz sezonda İnegölspor’umuzda yöneticilik yaptım. Ergünler İnşaat olarak bu markaya sponsor olmaktan gurur duyuyoruz. Bir hayalimiz var yolun sonu şampiyonluk olsun” dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise, “Öncelikli olarak bugün itibari ile bir sponsorluk anlaşması için buradayız. Burada olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Osman başkanımız ifade etti, bu tür sponsorluk anlaşmaları için bugün itibari ile yeni bir sayfa açılıyor. Bugün bir nikah yapılmış oldu. Bundan dolayı ben tabi kıymetli sponsorumuz Ergünler İnşaat Bekir Ergün’e çok teşekkür ederim. Çok kıymetli buluyorum bu anlaşmayı” diye konuştu.

Kaymakam Eren Arslan, “Osman başkanımız ve yeni yönetiminin aldıkları görevden dolayı başarılar dilerim. Bekir kardeşimizin dediği gibi futbolu çok seviyorum. İnegölspor söz konusu olduğunda resmi görevimiz ve gönüllü olarak burada olmaktan çok memnunum. Osman başkanımız finansal yapısıyla teknik kadrosuyla şehrimizin tüm unsurlarını bir araya getirerek hayalimiz var dediği o başarıyı gerçekleştireceğini inanıyorum. Bize düşen ne varsa yapacağımızı söylüyorum anlaşma hayırlı uğurlu olsun” dedi.

İbrahim Uslu