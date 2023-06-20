Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni asgari ücretin belli olmasının ardından ilk açıklama geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla net 11 bin 402 liraya yükseltildiğini açıkladı. Asgari ücret desteği ise 500 lira oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücretle ilgili açıklama geldi.

Erdoğan'ın açıklamasında satır başları şu şekilde:

Asgari ücret Temmuz ayından itibaren net 11 bin 402 TL olarak uygulanacaktır. Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun.

İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içerisinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum.

Haber merkezi