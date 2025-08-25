İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İlçe Millî Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin başkanlığında, Şube Müdürlerinin katılımıyla ilçede görevine yeni başlayan 12 okul müdürü ve 45 müdür yardımcısına yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Toplantıda, yeni eğitim-öğretim döneminin en sağlıklı, etkili ve hızlı şekilde yürütülmesine yönelik temel prensipler üzerinde duruldu. Ayrıca, ilçenin eğitim vizyonu, akademik başarıyı artırmaya yönelik çalışmalar, öğrenci başarısı ve okul iklimini geliştirmeye yönelik projeler ile Millî Eğitim Bakanlığı’nın güncel uygulamalarına dair kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

Toplantı kapsamında, ilçede 12 okulda müdür değişikliği yapıldığı da belirtildi. Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, tüm müdürlere kolaylıklar dilerken, "Sizlerle daha da güçlendik" dedi.