İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu, yeni tesislerin ofis mobilyalarının sponsorluğunu üstlenen Ofishci Premium Büro Mobilyaları Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sevim’i kulüp tesislerinde ağırlayarak desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Sevim’e takım forması hediye eden Ademoğlu, şunları söyledi:

“Şehrimizin önemli firmalarından Ofishci Premium Büro Mobilyaları Yönetim Kurulu Başkanı ve kulübümüzün eski yöneticilerinden Osman Sevim’e desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olsun yeni tesislerimizdeki tüm ofis mobilyalarının sponsorluğunu üstlendi. Bu kapsamda toplantı salonunun, hocalarımızın çalışma odalarının, kulüp müdürümüzün odasının ve başkanlık makamındaki tüm ofis mobilyalarını yaparak kulübümüze teslim etti. Kendisinin geçmişte de kulübümüze ciddi manada destekleri olmuştu. Camiamız adına kendisine tekrar teşekkür ediyorum.”

Ofishci Premium Büro Mobilyaları Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sevim ise, “Her zaman İnegölspor’umuzun yanındayım ve elimden geldiği kadar desteklemeye çalışıyorum. Avrupa standartlarında yapılan bu muazzam tesisin ofis mobilyalarına sponsor olmak benim için onur ve gurur vericidir. Bir tane İnegölspor’umuz var. Geçmişte yönetici olarak hizmet verdiğim kulübümüze her zaman destek vermeye hazırım. Kani başkanımızın ve yöneticilerimizin yanlarında olduğumu özellikle belirtmek istiyorum. İnegölspor’umuz en kısa zamanda hak ettiği noktalara gelecektir. Bundan hiç şüphem yok. İnegölspor’umuza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.