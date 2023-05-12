Yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri öncesi saha çalışmalarına ağırlık veren MHP İnegöl İlçe Teşkilatı, bu kapsamda ziyaretlerine devam ediyor.

Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Uğur Bayram, Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri ve Bursa 2. Bölge Milletvekili Adayı Bilal Doğan ile birlikte Adnan Menderes Bulvarı ve Park Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundular. Esnafların sorun ve taleplerini dinleyip notlar aldılar. İlgi ve alakalarından dolayı esnaflara hayırlı işler bol kazançlar dileyip teşekkür ettiler.

Beraberinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Uğur Bayram, Yönetim Kurulu Üyeleri, Bursa 2. Bölge Milletvekili Adayı Bilal Doğan ile birlikte Cumhur İttifakı Milletvekili Adaylarının katılımıyla Orhaniye mahallesinin düzenlediği Cumhur İttifakına destek nokta mitingine katıldılar. Organizasyonu düzenleyen mahalle sakinlerine teşekkür ettiler.

Bu ziyaretlerin ardından Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Teşkilatı Turgutalp Spor Kulübünü ziyarette bulundular. Başkan Yardımcısı, Yönetim kurulu üyeleri ve gönüllüleri ile bir araya gelerek Hasbihal edip, sorun ve talepleri dinlediler. İlgi ve alakalarından dolayı Turgutalp Spor Başkan Yardımcısı Emrehan Aş'a, Yönetim Kurulu Üyelerine ve gönüllülerine teşekkür ettiler.

İbrahim Uslu