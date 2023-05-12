Deydinler mahallesinde meydana gelen olayda uydu anteni montajı yaparken çatıdan düşen Usta yaralandı.

Olay Deydinler mahallesinde meydana geldi. Uydu anten ustasu Hüseyin A.(46), Uydu anteni montajı için tek katlı evin çatısına çıktı. Montaj yaptığı sırada zeminin yağış nedeniyle kaygan olması sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemim üzerine düştü. Yaralanan ustanın imdadına ev sahipleri yetişti. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Seher Yaşa