İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen çalıştay, İnegöl Belediyesinin 2025-2029 Stratejik Planı hazırlıkları kapsamında tüm paydaşların katılımıyla İnegöl’ün tüm yönleriyle analiz edilerek 5 yıllık yol haritasına katkı sunacak veriler elde etmek amacıyla gerçekleştirildi. Çalıştayın sonuç raporu bugün Belediye Başkanı Alper Taban tarafından düzenlenen basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuruldu. Raporda, PESTLE Analizi Değerlendirmeleri kısmında Politik, Ekonomik ve Sosyal/Kültürel başlıklar altında yapılan tespitlerde İnegöl’ün eksileri ve artıları gündeme geldi.



POLİTİK

Politik başlığı altında tehditler kısmında “T1.Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk sahalarında yeterli çalışma yapmaması. T2.Atalet ihtimali. T3. Paydaş ilişkileri ile ilgili kamuoyuna yansıyan sorunlar.” yazıldı. Bu tehditlere karşı ne yapılmalı kısmına ise, “NY1.Büyükşehir Belediyesinin yatırım programlarından hak edilen payın alınması. NY2.Bakanlıklar odaklı yatırım taleplerinde kararlılık gösterilmesi. NY3.Dış paydaş koordinasyon ağının kurulması ve düzenli izleme değerlendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi.”



EKONOMİK

Ekonomik başlığı altında tehditler kısmında “T1.Planlama dışı ihtiyaçlar. T2. Yeni sanayi alanlarının beraberinde ortaya çıkaracağı ihtiyaçlar/sorunlar(Hava kalitesi, imar durumu, altyapı ihtiyacı gibi). T3.Fuarcılık alanında rekabetçi ortamın varlığı.” Bu tehditlere karşı ne yapılmalı kısmına ise, “NY1.Dış kaynak kullanımı artırılmalı, yatırımcı iştahı artırılmalı. NY2.İhtiyaç-öncelik sıralamasına uygun bir şekilde sürdürülebilirlik kaygılarını güderek planlamaların/uygulamaların gerçekleştirilmesi. NY3.Tüm iktisadi paydaşların katılımıyla yeni bir fuar merkezinin hayata geçirilmesi.”



SOSYAL/ KÜLTÜREL

Sosyal / Kültürel başlığı altında tehditler kısmında, “T1.Vandalizm ile varlıkların tahrip edilmesi. T2.Marka değerlerinin farklı bölgelerce değerlendirilmesi. T3.Nitelikli organizasyonların katılımcı projeksiyonuna etkisi.” Bu tehditlere karşı ne yapılmalı kısmına ise, “NY1.Han/hamam/kale/höyük gibi alanların turizme kazandırılması. NY2.Marka, coğrafi işaret, tasarım, faydalı model gibi tescil işlemlerinin yürütülmesi. NY3.Çeşitli muafiyetlerle turizm tesislerinin yapılmasına yönelik özendirilmesi.”



TEKNOLOJİK

Teknolojik başlığı altında tehditler kısmında, “T1.Rekabet ortamında başarı çıktısı. T2.Kuşakların entegrasyonu” Bu tehditlere karşı ne yapılmalı kısmına ise, “NY1.Üretim proseslerinde otomasyon sistemleri kullanılması. NY2.Dijital belediyecilik uygulamalarının hayatın her alanına entegre edilmesi.”



YASAL

Yasal başlığı altında tehditler kısmında, “T1.Yetersiz yatırım planı/programı. T2.Plansız kentleşme. T3.Entegrasyon sorunu.” Bu tehditlere karşı ne yapılmalı kısmına ise, “NY1.Büyükşehir Belediyesinin yatırım programlarına şehrin hak ettiği çalışmaların alınması. NY2.Sürdürülebilir uzun vade plan projeksiyonlarının uygulanması. NY3.Kök sorun odaklı çözümler üreten denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.”



ÇEVRESEL

Çevresel başlığı altında tehditler kısmında, “T1.Sağlık sorunları. T2.Sağlık sorunu. T3.Toplumsal yaşam sorunları. T4.Toplumsal yaşam sorunları. T5.Olumsuz çevre etki değerlendirme çıktıları. T6.Çevre ve atık yönetimi kontrolünün zorluğu” Bu tehditlere karşı ne yapılmalı kısmına ise, “NY1.Mevzut durum analiz çıktıları doğrultusunda caydırıcı denetimlerin ve uygulamaların yapılması. NY2.Yapımı devam eden baraj ile tüm hatların entegresi. NY3.Altyapı ihtiyacının BBB tarafından karşılanması. NY4.Ulaşım ihtiyaçlarının BBB-KGM tarafından karşılanması. NY5.Sıfır atık tesisleşmesinin belirli muafiyetlerle özendirilmesi. NY6. Bilinçlendirme çalışmalarının yaygınlaştırılması.”