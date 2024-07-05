İstanbul’un önemli etkinlik mekanlarından biri olan Maximum UNIQ Hall, yaz boyunca konser ve tiyatro oyunlarıyla sanatseverleri ağırlayacak. Birbirinden güzel etkinliklerin biletleri Türkiye’nin teknoloji odaklı etkinlik biletleme platformu Biletinal’da satışa çıktı.

Bin 156 seyirci kapasitesiyle İstanbul’un önemli etkinlik mekanlarından biri olan Maximum UNIQ Hall, yaz boyunca konser ve tiyatro oyunlarıyla sanatseverleri ağırlayacak. Yaz boyunca festival tadında etkinliklere sahne olacak Maximum UNIQ Hall sahnesinde ağırlanacak konuklar arasında Berkay, Lvbel C5 & Çakal, Semicenk ve Motive gibi isimler bulunuyor. "Zengin Mutfağı", "Richard" ve "Cimri" de yaz boyu seyircisiyle buluşacak oyunlar arasında yer alıyor.

Maximum UNIQ Hall’de yaz boyunca gerçeklesek etkinlikler ise şöyle: 2010 yılında ilk albümü "Ele İnat" ile ’En İyi Sanatçı’ ödülüne layık görülen Berkay, 10 Temmuz’da konser verecek. 28 Temmuz’da ise sahne bu defa LvbelC5 & Çakal’ı ağırlayacak. Popüler şarkılarıyla milyonların kalbini kazanan Semicenk, coşkulu ve duygusal bir konserle 18 Ağustos’ta sevenleriyle buluşacak. Kısa zamanda hızlı yükselişiyle dikkatleri üstüne çeken ve henüz çok genç olmasına rağmen kendini fazlasıyla kanıtlamış bir MC olan Tolga Can Serbes, sahne ismiyle Motive ise 23 Ağustos’ta sahnede olacak.

Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını anlatan ve Şener Şen’in performansıyla devleştiği DasDas yapımı oyun “Zengin Mutfağı, 8-9 Temmuz’da, Okan Bayülgen’in Shakespeare’in ünlü trajedisinden hareketle yazıp yönettiği “Richard”, 20 Ağustos’ta, Semaver Kumpanya’nın Tansu Biçer’in yorumu ve Serkan Keskin’in çok konuşulan “Harpagon” performansıyla 7 sezondur kapalı gişe sahnelediği “Cimri” oyunu da 22 Ağustos’ta Maximum UNIQ Hall’de tiyatro coşkusunu yaşatacak.