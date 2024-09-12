Konuyla ilgili Doğader Derneği’nin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Doğader Bursa Başkanı Murat Demir şu ifadeleri kullandı;

“Dün akşam (11 Eylül) Bursa Kent Konseyi Başkanı Ertuğrul Aksoy ve Bursa Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Özge Sivrioğlu ile birlikte DOĞADER olarak İnegöl Kent Gönüllüleri Derneği’nin misafiri olduk. Başta Eymir ve bölge köylerini olumsuz etkileyecek altın madenciliği olmak üzere İnegöl’ün çevre sorunlarını konuştuk, çözüm için planlamalar yaptık.”

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT