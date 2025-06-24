İnegöl Belediyesi’nin gerçekleştirdiği kamulaştırma çalışmalarıyla, daha önce çıkmaz sokak olan 1. ve 2. Çömlekçiler Sokak birleştirilerek yeni bir yol açıldı, ardından bu alan modern bir otopark olarak düzenlendi. Ücretsiz olarak hizmete sunulan bu otopark, çevrede yaşayan vatandaşların yaşadığı park yeri sorununa çözüm getirmeyi amaçlıyor.

Mahalle içlerinde yaşanan otopark sorununu çözmek adına adım atan İnegöl Belediyesi, bu çalışmalarla ulaşımı da rahatlattı. Orhaniye Mahallesi’nde, 2022 yılından bu yana sürdürülen çalışmalar kapsamında 3 farklı parselde toplam 180 metrekarelik alan yaklaşık 830 bin TL karşılığında kamulaştırıldı. Böylece 1200 metrekarelik bir alan elde edilerek, bölgenin otopark kapasitesi önemli ölçüde artırıldı.

"RAHMETLİ MUHTARIMIZ VELİ ÇETİN'İN MEKÂNI CENNET OLSUN"

Elim bir kaza sonucu yakın bir süre önce hayatını kaybeden Orhaniye Mahalle Muhtarı Veli Çetin bir kez daha rahmetle anılırken, kendisinin de öncülük ettiği bu projenin hayata geçmesi mahalle sakinlerini sevindirdi. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Merhum muhtarımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Orhaniye Mahallemize baş sağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun inşallah” diyerek başsağlığı dileklerini iletti.

"KAMULAŞTIRMALAR YAPARAK 46 ARAÇLIK ÜCRETSİZ OTOPARK ALANI ÜRETMİŞ OLDUK"

İnceleme sırasında projeye dair genel bir değerlendirmede bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban,İnegöl genelinde yürütülen otopark projelerine dikkat çekti. Başkan Alper Taban açıklamasında, "Şehrimizin pek çok noktasında özellikle otopark çalışmaları ile ilgili ciddi anlamda başlatmış olduğumuz uygulamalar mevcut. Kamulaştırmalar, bina terklerini yapmaya çalıştığımız alanlar konusunda çalışmalar yürütürken bu alanların içerisinde de hazır bulunan yerlerde otopark düzenlemelerini bir bir hayata geçiriyoruz. Orhaniye Mahallesi Çömlekçiler Sokakta daha önce kamulaştırma ve bina terkleri yapılmıştı şimdi de yaptığımız düzenleme ile burada 46 araçlık otopark alanı elde etmiş olduk. Parke taş uygulamasını da başlattık, aydınlatma için de alt yapısı tamamlandı direkleri de takılacak. Güvenli bir alan oluşturuyoruz, vatandaşlarımızın talebi üzerine kamera sistemi de yapılmış olacak." dedi.

"BU ALANLAR KOMŞULUK İLİŞKİLERİNE KATKI SAĞLIYOR"

Başkan Alper Taban, sadece fiziki dönüşüm değil, sosyal fayda da hedeflediklerini belirterek komşuluk ilişkilerine katkı sunacak alanlar oluşturduklarını ifade ederek, "Bu uygulamalarda asıl önemli olan komşuluk ilişkilerinin olumlu manada artarak devam etmesi. Başta bu muhitte ikamet eden vatandaşlarımız olmak üzere çevredeki oturan komşularımız bu alanda araçlarını gönül rahatlığıyla park edebilecek. Görev süremizin başından bu yana ücretsiz otopark alanı üretme konusunda çalışmaları hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Bazen elimizde olmayan durumlardan dolayı süreç biraz uzayabiliyor. Kamulaştırmalarda alanlarda bulunan binaların yıkımı, terki gibi durumların olgunlaşma sürecini takip etmek durumundayız. Vatandaşlarımız müsterih olsun mahallelerimizdeki en uygun alanlarda bu çalışmaları bir bir hayata geçirmek adına planlamalar yürütüyoruz." dedi.

"ALANIN VERİMLİ KULLANILMASI İÇİN ÇİZGİLERE DİKKAT EDELİM"

Otoparkın daha verimli kullanılabilmesi adına vatandaşlara uyarılarda bulunan Başkan Alper Taban, çizgili park alanlarına dikkat edilmesini istedi. Başkan Taban açıklamasının sonunda, "Bu alandaki çalışmalar da 2022 yılında başlamıştı. Yıkımlarını yapmıştık, sonrasında bir miktar malzeme sererek zeminin de oturmasını sağladık şimdi de 1.250 metre kare parke taş çalışmaları ile düzenli otopark alanını devreye almış olacağız. Kullanımda da dikkatli olmakta fayda var. Alanın tam verimli kullanılması için çizgilerin içerisine park edilmesi kıymetli. Çizgili alanlara park edildiğinde 46 araç güvenli bir şekilde park etmiş olacak. Alan içerisinde çocuk parkı talebi de mevcut. Süreç içerisinde gözlemlemelerimizi sürdüreceğiz. Çocuklarımız için güvenli bir alan oluşturabilir miyiz kısmına da ayrıca bakıyor olacağız. Çalışmada emeği geçen tüm herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah." dedi.