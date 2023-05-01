2022 verilerine göre İnegöl’de 889 firma ihracat yaptı. İnegöl’ün en çok ihracat yapan firması geçen yıl olduğu gibi bu yıl da adının açıklanmasını istemezken, ilk 10 firma arasında mobilya firması olmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Listenin 2’inci sırasında 80.110.320 dolarlık ihracatıyla Küçükçalık Tekstil, 78.231.468 dolarlık ihracatıyla Sanko Tekstil, 55.365.421 milyon dolarlık ihracatıyla Fine Food Gıda, 43.171.743 dolarlık ihracatıyla Eskapet Ambalaj, 36.512.702 dolarlık ihracatıyla Erbak - Uludağ İçeçek, 29.075.713 ihracatıyla Özdilek Tekstil, 27.729.362 Marteks, 27.057.423 ihracatıyla Yelkenler Tavukçuluk ve 23.088.842 dolarlık ihracatıyla Frigo-Pak Gıda yer aldı.