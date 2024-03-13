İnegöl deki STK'ların beraberliğinde oluşturulan İnegöl İl Olma Platformunun raporu açıklandı.

İTSO salonunda düzenlenen toplantıya Platform üyeleri katıldı.



İnegöl İl Olma Platformu adına konuşan İnegöl Ticaret Ve sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, " İnegöl İl Olma Platformu adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ramazanınızı tebrik ediyorum. Tüm İlçe halkına Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bilindiği üzere İnegöl’ün il olmasıyla ilgili siyasetin özellikle Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin yaptığı açıklamalardan sonra 100 il 1000 ilçe programından bahsetmesiyle birlikte yine çok arzu ettiği İnegöl’ün il olma yönündeki çabasını topyekün bir araya gelerek ortaya koymuştuk. 93 STK temsilcimizin katılımıyla birlikte ilk defa basına açıklama gerçekleştirilmiş ve 93 STK temsilcimiz bu odada bir araya gelerek İl Olma Yürütme Komitesi’ni tespit etmiş, o günden bugüne çalışmalar yürütülmektedir. Bilindiği üzere İnegöl’ümüzün kanaat önderleri ile birlikte bir İnegöl’ün il olmasıyla ilgili bir çalıştay da gerçekleştirilmiştir. İnegöl Osmanlı Devleti’nin ilk 3 şehrinden biri, hanedanın ilk şehidinden biri olan Bay Hoca’nın türbesinin bulunduğu şehirdir. Osman Gazi’nin ilk fethi de İnegöl’ün Kulaca kalesidir. Osman Gazi 1299’da devletini ilan ettiğinde elindeki şehirler Bilecik, Yarhisar ve İnegöl idi. 1877-1878 Osmanlı Rus savaşı sonrası Rumeli ve Kafkaslardan gelen göçlerle İnegöl’ün mevcut köylerine ilave olarak 28 yeni köy kurulmuştur. Balkan Savaşları ve 1. Dünya Savaşı sonrası kaybedilen topraklardan yapılan göçlerde Türk- Yunan Mübadelesinde 1946 Yugoslavya, 1950,1979, 1989 Bulgaristan, 1993 yılı sonrası Ahıska Türkleri, yurt içinden de Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz ve İç Anadolu başta olmak üzere tüm bölgelerimizden gelen iç göçler ve günümüzde de dünyanın birçok bölgesinden göçler devam etti. Bütün bu göçlerde şehrimize büyük yatırımlar İnegöl’ün kendi gelişimini sağlayabilme unsuru olmuştur. İnegöl her dönemde tarım, ticaret, zanaat, sanayi ve kültür, spor, sosyal dayanışma gibi konularda üreten ve ilklere imza atan bir şehirdir. Büyük oranla katma değer sağlamış ve birçok konuda öncülük etmiştir. Böyle bir köklü geçmişe sahip olan insanımıza Nerelisin? Diye sorulduğunda İnegöllüyüm demektedir. 1949 yılından beri yürürlükte olan İl İdaresi Kanunu yapılanmayı belirlemiş olup taşra teşkilatlanmalarını da ona göre belirlemiştir. Hem bölgelere göre nüfus yoğunlukları o günlere mukayese edilemeyecek ölçüde değişmiştir. Bazı ilçelerde muazzam derecede nüfus artışı olurken bazı yerleşimlerin nüfusu artmıştır. Bugün nüfus 300.000’i aşmıştır. Bazı yerleşim yerleri 1 kaymakamla yönetilebilirken, bugünlere geldiğimizde 350 binlik ilçelerin aynı idari yapıyla sürdürülebilmeleri mümkün değildir. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu bir olmayla ilgili herhangi bir kriter bulunmadığından sorunları hızla artan ve belirsizlikle ihtiyaçları karşılanamayan şehir halkı için bu durum çaresizlik haline dönüşmüştür. İnegöl’de bu sorunun etkilerini senelerdir yaşamaktayız. Şehrimizin her gün artan ihtiyaçları ve çözülemeyen sorunları 90’lı yıllardan itibaren kendini hissettirmiştir. 1997 yılından itibaren STK’lar, siyasi partiler tarafından defalarca üniversite destekli raporlar yazılmış, genişletilmiş toplantılar yapılmış olup, çözüm metodunu net bir şekilde çözümü il olma durumu olarak tespit edilmiştir. En son 2023 yılında 93 STK ile oluşturduğumuz İl Olma Platformu, 130 kanaat önderi ile birlikte İşletme Fakültesi Dekanı ile yaptığımız çalıştayda ilçemizin İl olma gerekliliği görülmüştür. Bu zamana kadar geçen 27 yıllık sürede dönemin Başbakanı tarafından 81. İl olma sözü verilmiş, TBMM’ye 5 kez kanun teklifi verilmiş, 1 kez Genel Kurul da da oylama yapılmıştır. Ancak il olamamıştır. Zaman içerisinde hükümetler değişmiş, siyasi partiler değişmiş ancak şehrin sorunları değişmemiştir. Sorunlar ve ihtiyaçlar artmıştır. Bu şehir daha fazla kaybedemez. Çözüm İnegöl’ün il olmasıdır. Bizler inanıyoruz ki Türkiye’ de il ilçe kavramı rasyonel bir şekilde yapılacak İnegöl de bu rasyonellikle il olacaktır. İl olacak bir İnegöl artan yaşam alanları ile birlikte daha ferah, güçlenecek emniyeti ile daha huzurlu, artacak sağlık imkanları ile daha huzurlu, kaynakları ile daha bereketli olacak, tehditlerini de fırsata çevirerek, ülkesine daha faydalı olacaktır. Katılımlarınız için teşekkür ederim." dedim.



HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

Herkese teşekkür eden Uğurdağ, "Başkanlarıma, yöneticilerime bir İnegöllü olarak teşekkür etmek istiyorum. Platform başkanı, görevlisi, İnegöl ticaret sanayi odası başkanı olarak değil, bir İnegöllü olarak ilk önce teşekkür etmek istiyorum. Çünkü biz orada STK ile toplandığımızda bu start verildiğinde Türkiye'de ilkti. Ve o günden sonra biz şunu da yaşadık. İşte şu çağırıldı da bu çağrılmadı. Şu niye çağrıldı, bu niye çağrılmadı? Şu niye oldu, bu niye olmadı gibi konulardan kendimizi soyutlayarak buraya kadar geldik.Ve bu süreci de inşallah sonuçlanana kadar devam ettireceğiz. Tabi şöyle,nu soru için teşekkür ederim.Bu defalarca soruldu, biz de kendi kendimize sorduk. Yani biz büyükşehire bağlıyız. Büyükşehir bütçesiyle yönetilen bir ilçeyiz. Tabii kendi bütçemizden büyükşehire büyükşehirden bizim İnegöl'ümüze aktarımlar, bütçesel anlamda sık gerçekleşiyor. Onlarında raporu çıkarılacak. profesyonel hazırlanan raporda hepsi ortaya çıkacak. Bunların da biz verilerine alma niyetindeyiz. Ama şu bir gerçek, biz İnegöl olarak zaten yamalı caddelerimizle belli başlı sorunlarımızla birlikte ilçe statüsünde sorunlar yaşayan bir şehiriz. Biz İnegöl dışına gittiğimizde bize hep İnegöl il noktasında değerlendiriyoruz ve görünüyoruz. Bu değerlendirme ve görünmek artık yeterli gelmiyor. Biz resmi statümüzü kazanmak niyetindeyiz. O bilgiyi ve verileri hem basın mensuplarıyla hem şehir halkımızla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.