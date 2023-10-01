İnegölün ilk köftecisi 2-7 Ekim tarihleri arasında düzenlenicek Modef Fuarında Lezzet tutkunlarına hizmet verip İnegöl Köfte lezzetini tüm dünyaya tattırmayı hedefliyor.

İnegöl'ün ilk köftecisini ziyaret etmek için bu konumu kullanabilirsiniz

Köfteci Mustafa Efendi, Bulgaristan Pazarcık Filibe’de 15 yaşında köfteciliğe başladı. 1893 yılında göç ettikleri İnegöl’de kardeşi Ahmet Efendi ile şu anda da devam etmekte olan çarşı içindeki köfteci dükkanını açtılar. %100 dana ve kuzu etinden yapılan katkısız köfteler, kısa zaman içinde çevre illerde ünlenmeye başladı. İnegöl ile özdeşleşen bu lezzetin adı daha sonraki yıllarda Türkiye’nin en çok bilinen köftesi olan ‘İNEGÖL KÖFTESİ’ oldu. 1940 yılında 2. Kuşak İbrahim BESLER ve kardeşi Mehmet BESLER , Bursa’da Ahmet Vefik Paşa tiyatrosunun aralığında bir şube daha açtılar. Halen aynı yöntem ile yapılan gelenekselleşmiş İnegöl Köftesi, Besler Ailesi’den 4. kuşak Mesut Besler ve 5. kuşak İbrahim Melih BESLER tarafından Türkiye’ye ve Dünya’ya tanıtılmaya devam etmektedir.