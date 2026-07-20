İnegöl Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü üst yapı yatırımlarına yaz sezonuyla birlikte kırsal mahallelerde hız verdi. Vatandaşların daha konforlu ve güvenli ulaşım imkanlarına kavuşması amacıyla yürütülen parke taşı uygulamaları kapsamında, 2026 yılı içerisinde Bayramşah, Akbaşlar ve Fındıklı mahallelerinde çalışmalar tamamlanırken, son olarak Akıncılar Mahallesi’nde gerçekleştirilen uygulamalarda da sona gelindi.

Kırsal mahallelerde sürdürülen parke taşı çalışmalarında malzemeler Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilirken, uygulamalar İnegöl Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda Akıncılar Mahallesi'nde 3 sokak ve mahalle meydanında toplam 1.500 metrekare parke taşı kaplaması yapılırken, okul bahçesinde de 100 metrekare parke taşı uygulaması tamamlandı. Böylece mahallede toplam 1.600 metrekarelik üst yapı çalışması hayata geçirilmiş oldu.

BAŞKAN TABAN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Çalışmaların tamamlanma aşamasına gelmesi üzerine İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, meclis üyeleri, parti yöneticileri ile birlikte Akıncılar Mahallesi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Başkan Taban, yapılan yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Taban, yapılan çalışmaların hayırlı olması dileklerini iletti.