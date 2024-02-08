Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı nüfus verileri açıkladı. Verilere göre İnegöl’ün en kalabalık ve en az nüfusun yaşadığı mahalleler belli oldu.
İnegöl’ün 2023 yılı nüfusu 299 bin 300 olarak açıklandı. Açıklanan verilerek İnegöl’ün en kalabalık mahallesi 24 bin 819 kişi ile Kemalpaşa olurken, nüfusu en az olan mahallesi ise 63 kişi ile Bahçekaya oldu.
İŞTE MAHALLE MAHALLE NÜFUS RAKAMLARI
Akbaşlar Mahallesi 175
Akhisar Mahallesi 16.552
Akıncılar Mahallesi 323
Alibey Mahallesi 821
Aşağıballık Mahallesi 350
Babaoğlu Mahallesi 66
Bahariye Mahallesi 143
Bahçekaya Mahallesi 63
Baykoca Mahallesi 7.598
Bayramşah Mahallesi 103
Bilalköy Mahallesi 569
Boğazköy Mahallesi 471
Burhaniye Mahallesi 4.429
Çavuşköy Mahallesi 385
Çaylıca Mahallesi 92
Çayyaka Mahallesi 497
Çeltikçi Mahallesi 1.426
Cemiyet Mahallesi 227
Cerrah Mahallesi 5.444
Çiftlikköy Mahallesi 240
Çitli Mahallesi 1.120
Cuma Mahallesi 3.343
Cumhuriyet Mahallesi 4.926
Deydinler Mahallesi 1.009
Dipsizgöl Mahallesi 769
Doğanyurdu Mahallesi 133
Dömez Mahallesi 139
Edebey Mahallesi 860
Elmaçayır Mahallesi 134
Ertuğrulgazi Mah 11.399
Esenköy Mahallesi 245
Esentepe Mahallesi 8.055
Eski Bahçekaya Mahallesi 162
Eskikaracakaya Mahallesi 179
Eskiköy Mahallesi 86
Eymir Mahallesi 278
Fatih Mahallesi 9.908
Fevziye Mahallesi 127
Fındıklı Mahallesi 102
Gazelli Mahallesi 140
Gedikpınar Mahallesi 128
Gülbahçe Mahallesi 143
Gündüzlü Mahallesi 659
Güneykestane Mahallesi 96
Güzelyurt Mahallesi 154
Hacıkara Mahallesi 271
Halhalca Mahallesi 250
Hamamlı Mahallesi 535
Hamidiye Mahallesi 18.648
Hamitabat Mahallesi 307
Hamzabey Mahallesi 1.007
Hasanpaşa Mahallesi 436
Hayriye Mahallesi 295
Hilmiye Mahallesi 335
Hocaköy Mahallesi 1.049
Huzur Mahallesi 11.435
İclaliye Mahallesi 99
İhsaniye Mahallesi 226
İsaören Mahallesi 1.208
Karagölet Mahallesi 156
Karahasanlar Mahallesi 157
Karakadı Mahallesi 114
Karalar Mahallesi 478
Kayapınar Mahallesi 357
Kemalpaşa Mahallesi 24.819
Kestanealanı Mahallesi 70
Kınık Mahallesi 143
Kıran Mahallesi 333
Kocakonak Mahallesi 90
Konurlar Mahallesi 257
Kozluca Mahallesi 365
Küçükyenice Mahallesi 899
Kulaca Mahallesi 844
Kurşunlu Mahallesi 4.008
Lütfiye Mahallesi 150
Madenköy Mahallesi 756
Mahmudiye Mahallesi 16.047
Mesudiye Mahallesi 17.228
Mezit Mahallesi 413
Muratbey Mahallesi 175
Olukman Mahallesi 109
Orhaniye Mahallesi 8.934
Ortaköy Mahallesi 799
Osmaniyeköy Mahallesi 109
Osmaniye Mahallesi 4.452
Özlüce Mahallesi 148
Paşaören Mahallesi 203
Rüştiye Mahallesi 79
Saadet Mahallesi 132
Sarıpınar Mahallesi 408
Şehitler Mahallesi 514
Sinanbey Mah 5.515
Şipali Mahallesi 626
Soğukdere Mahallesi 100
Süle Mahallesi 272
Süleymaniye Mah 19.756
Sulhiye Mahallesi 255
Sultaniye Mahallesi 158
Sülüklügöl Mahallesi 138
Sungurpaşa Mahallesi 378
Süpürtü Mahallesi 320
Tahtaköprü Mahallesi 1.246
Tekkeköy Mahallesi 249
Tokuş Mahallesi 101
Tüfekçikonak Mahallesi 186
Turgutalpköy Mahallesi 331
Turgutalp Mahallesi 10.642
Tuzla Mahallesi 149
Yeniceköy Mahallesi 15.829
Yenice Mahallesi 6.272
Yeniköy Mahallesi 130
Yeni Mahallesi 21.547
Yeniyörük Mahallesi 199
Yiğit Mahallesi 169
Yukarıballık Mahallesi 136
Yunusemre Mahallesi 10.382