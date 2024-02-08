Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı nüfus verileri açıkladı. Verilere göre İnegöl’ün en kalabalık ve en az nüfusun yaşadığı mahalleler belli oldu.

İnegöl’ün 2023 yılı nüfusu 299 bin 300 olarak açıklandı. Açıklanan verilerek İnegöl’ün en kalabalık mahallesi 24 bin 819 kişi ile Kemalpaşa olurken, nüfusu en az olan mahallesi ise 63 kişi ile Bahçekaya oldu.

İŞTE MAHALLE MAHALLE NÜFUS RAKAMLARI

Akbaşlar Mahallesi 175

Akhisar Mahallesi 16.552

Akıncılar Mahallesi 323

Alibey Mahallesi 821

Aşağıballık Mahallesi 350

Babaoğlu Mahallesi 66

Bahariye Mahallesi 143

Bahçekaya Mahallesi 63

Baykoca Mahallesi 7.598

Bayramşah Mahallesi 103

Bilalköy Mahallesi 569

Boğazköy Mahallesi 471

Burhaniye Mahallesi 4.429

Çavuşköy Mahallesi 385

Çaylıca Mahallesi 92

Çayyaka Mahallesi 497

Çeltikçi Mahallesi 1.426

Cemiyet Mahallesi 227

Cerrah Mahallesi 5.444

Çiftlikköy Mahallesi 240

Çitli Mahallesi 1.120

Cuma Mahallesi 3.343

Cumhuriyet Mahallesi 4.926

Deydinler Mahallesi 1.009

Dipsizgöl Mahallesi 769

Doğanyurdu Mahallesi 133

Dömez Mahallesi 139

Edebey Mahallesi 860

Elmaçayır Mahallesi 134

Ertuğrulgazi Mah 11.399

Esenköy Mahallesi 245

Esentepe Mahallesi 8.055

Eski Bahçekaya Mahallesi 162

Eskikaracakaya Mahallesi 179

Eskiköy Mahallesi 86

Eymir Mahallesi 278

Fatih Mahallesi 9.908

Fevziye Mahallesi 127

Fındıklı Mahallesi 102

Gazelli Mahallesi 140

Gedikpınar Mahallesi 128

Gülbahçe Mahallesi 143

Gündüzlü Mahallesi 659

Güneykestane Mahallesi 96

Güzelyurt Mahallesi 154

Hacıkara Mahallesi 271

Halhalca Mahallesi 250

Hamamlı Mahallesi 535

Hamidiye Mahallesi 18.648

Hamitabat Mahallesi 307

Hamzabey Mahallesi 1.007

Hasanpaşa Mahallesi 436

Hayriye Mahallesi 295

Hilmiye Mahallesi 335

Hocaköy Mahallesi 1.049

Huzur Mahallesi 11.435

İclaliye Mahallesi 99

İhsaniye Mahallesi 226

İsaören Mahallesi 1.208

Karagölet Mahallesi 156

Karahasanlar Mahallesi 157

Karakadı Mahallesi 114

Karalar Mahallesi 478

Kayapınar Mahallesi 357

Kemalpaşa Mahallesi 24.819

Kestanealanı Mahallesi 70

Kınık Mahallesi 143

Kıran Mahallesi 333

Kocakonak Mahallesi 90

Konurlar Mahallesi 257

Kozluca Mahallesi 365

Küçükyenice Mahallesi 899

Kulaca Mahallesi 844

Kurşunlu Mahallesi 4.008

Lütfiye Mahallesi 150

Madenköy Mahallesi 756

Mahmudiye Mahallesi 16.047

Mesudiye Mahallesi 17.228

Mezit Mahallesi 413

Muratbey Mahallesi 175

Olukman Mahallesi 109

Orhaniye Mahallesi 8.934

Ortaköy Mahallesi 799

Osmaniyeköy Mahallesi 109

Osmaniye Mahallesi 4.452

Özlüce Mahallesi 148

Paşaören Mahallesi 203

Rüştiye Mahallesi 79

Saadet Mahallesi 132

Sarıpınar Mahallesi 408

Şehitler Mahallesi 514

Sinanbey Mah 5.515

Şipali Mahallesi 626

Soğukdere Mahallesi 100

Süle Mahallesi 272

Süleymaniye Mah 19.756

Sulhiye Mahallesi 255

Sultaniye Mahallesi 158

Sülüklügöl Mahallesi 138

Sungurpaşa Mahallesi 378

Süpürtü Mahallesi 320

Tahtaköprü Mahallesi 1.246

Tekkeköy Mahallesi 249

Tokuş Mahallesi 101

Tüfekçikonak Mahallesi 186

Turgutalpköy Mahallesi 331

Turgutalp Mahallesi 10.642

Tuzla Mahallesi 149

Yeniceköy Mahallesi 15.829

Yenice Mahallesi 6.272

Yeniköy Mahallesi 130

Yeni Mahallesi 21.547

Yeniyörük Mahallesi 199

Yiğit Mahallesi 169

Yukarıballık Mahallesi 136

Yunusemre Mahallesi 10.382

Kaynak: HABER MERKEZİ