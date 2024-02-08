Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı nüfus verileri açıkladı. Verilere göre İnegöl’ün en kalabalık ve en az nüfusun yaşadığı mahalleler belli oldu. 
İnegöl’ün 2023 yılı nüfusu 299 bin 300 olarak açıklandı. Açıklanan verilerek İnegöl’ün en kalabalık mahallesi 24 bin 819 kişi ile Kemalpaşa olurken, nüfusu en az olan mahallesi ise 63 kişi ile Bahçekaya oldu.
İŞTE MAHALLE MAHALLE NÜFUS RAKAMLARI
Akbaşlar Mahallesi    175
Akhisar Mahallesi    16.552
Akıncılar Mahallesi    323
Alibey Mahallesi    821
Aşağıballık Mahallesi    350
Babaoğlu Mahallesi    66
Bahariye Mahallesi    143
Bahçekaya Mahallesi    63
Baykoca Mahallesi    7.598
Bayramşah Mahallesi    103
Bilalköy Mahallesi    569
Boğazköy Mahallesi    471
Burhaniye Mahallesi    4.429
Çavuşköy Mahallesi    385
Çaylıca Mahallesi    92
Çayyaka Mahallesi    497
Çeltikçi Mahallesi    1.426
Cemiyet Mahallesi    227
Cerrah Mahallesi    5.444
Çiftlikköy Mahallesi    240
Çitli Mahallesi    1.120
Cuma Mahallesi    3.343
Cumhuriyet Mahallesi    4.926
Deydinler Mahallesi    1.009
Dipsizgöl Mahallesi    769
Doğanyurdu Mahallesi    133
Dömez Mahallesi    139
Edebey Mahallesi    860
Elmaçayır Mahallesi    134
Ertuğrulgazi Mah    11.399
Esenköy Mahallesi    245
Esentepe Mahallesi    8.055
Eski Bahçekaya Mahallesi 162
Eskikaracakaya Mahallesi 179
Eskiköy Mahallesi    86
Eymir Mahallesi    278
Fatih Mahallesi    9.908
Fevziye Mahallesi    127
Fındıklı Mahallesi    102
Gazelli Mahallesi    140
Gedikpınar Mahallesi    128
Gülbahçe Mahallesi    143
Gündüzlü Mahallesi    659
Güneykestane Mahallesi 96
Güzelyurt Mahallesi    154
Hacıkara Mahallesi    271
Halhalca Mahallesi    250
Hamamlı Mahallesi    535
Hamidiye Mahallesi    18.648
Hamitabat Mahallesi    307
Hamzabey Mahallesi    1.007
Hasanpaşa Mahallesi    436
Hayriye Mahallesi    295
Hilmiye Mahallesi    335
Hocaköy Mahallesi    1.049
Huzur Mahallesi    11.435
İclaliye Mahallesi    99
İhsaniye Mahallesi    226
İsaören Mahallesi    1.208
Karagölet Mahallesi    156
Karahasanlar Mahallesi    157
Karakadı Mahallesi    114
Karalar Mahallesi    478
Kayapınar Mahallesi    357
Kemalpaşa Mahallesi    24.819
Kestanealanı Mahallesi    70
Kınık Mahallesi    143
Kıran Mahallesi    333
Kocakonak Mahallesi    90
Konurlar Mahallesi    257
Kozluca Mahallesi    365
Küçükyenice Mahallesi    899
Kulaca Mahallesi    844
Kurşunlu Mahallesi    4.008
Lütfiye Mahallesi    150
Madenköy Mahallesi    756
Mahmudiye Mahallesi    16.047
Mesudiye Mahallesi    17.228
Mezit Mahallesi    413
Muratbey Mahallesi    175
Olukman Mahallesi    109
Orhaniye Mahallesi    8.934
Ortaköy Mahallesi    799
Osmaniyeköy Mahallesi    109
Osmaniye Mahallesi    4.452
Özlüce Mahallesi    148
Paşaören Mahallesi    203
Rüştiye Mahallesi    79
Saadet Mahallesi    132
Sarıpınar Mahallesi    408
Şehitler Mahallesi    514
Sinanbey Mah    5.515
Şipali Mahallesi    626
Soğukdere Mahallesi    100
Süle Mahallesi    272
Süleymaniye Mah    19.756
Sulhiye Mahallesi    255
Sultaniye Mahallesi    158
Sülüklügöl Mahallesi    138
Sungurpaşa Mahallesi    378
Süpürtü Mahallesi    320
Tahtaköprü Mahallesi    1.246
Tekkeköy Mahallesi    249
Tokuş Mahallesi    101
Tüfekçikonak Mahallesi    186
Turgutalpköy Mahallesi    331
Turgutalp Mahallesi    10.642
Tuzla Mahallesi    149
Yeniceköy Mahallesi    15.829
Yenice Mahallesi    6.272
Yeniköy Mahallesi    130
Yeni Mahallesi    21.547
Yeniyörük Mahallesi    199
Yiğit Mahallesi    169
Yukarıballık Mahallesi    136
Yunusemre Mahallesi    10.382

Kaynak: HABER MERKEZİ