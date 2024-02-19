İnegöl Belediyesi, şehrin gelişim bölgesi olan ve Yeni İnegöl olarak ifade edilen Baykoca Mahallesinde yeni yerleşim alanları oluşturmak adına çalışmalarına devam ediyor. İnşaat çalışmalarının başlayacağı bölgelerde planlı yolların oluşturulması adına ekipler hummalı bir çalışma yürütüyor.

YENİ İNEGÖL BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ BİR BÖLGE

Belediye Başkanı Alper Taban, Baykoca Mahallesinde 2 km uzunluğunda 8 yeni sokak açılması adına devam eden çalışmaları beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi. Başkan Taban, burada yaptığı açıklamada “Bugün Yeni İnegöl bölgemizdeyiz. Burada devam eden çalışmaları gözden geçiriyoruz. Bir yandan seçim çalışmalarımızı sürdürüyoruz bir taraftan da belediyecilik faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Yeni İnegöl bizim için çok kıymetli bir bölge. Özellikle buradaki imarlı alan içerisindeki planlı yol çalışmaları ve beraberinde gelmesi gereken diğer çalışmaları takip ediyoruz. Burada ada bazlı yapılan çalışmalarla daha güzel bir yaşam imkanı oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

ULAŞIM AĞLARI OLUŞTURULUYOR

Başkan Taban, çalışmalar hakkında da bilgi vererek şu açıklamalarda bulundu: “Burada Hüsnü Güven Bulvarı üzerindeki köprülü kavşak ile 40 metre anayol güzergahı ve ara bağlantı yolları belediyemiz tarafından yapılıyor Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte. Yine bölgede kırmızı kotlara göre ham yol çalışması devam etmekte. Burada sokakların bir taraftan açılması bir taraftan da alt temel dolgu çalışmaları devam ediyor. Yine buralarda biz ring hatlarının tamamlanmasıyla beraber yol ağlarını örüyoruz. Sokak dolguları Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır. Burada yapmış olduğumuz çalışma 8 sokakta toplam 2 km uzunluğundadır. Bölgede 25 bin m3 kazı yapılmakta olup, 30 bin ton malzeme Büyükşehir Belediyemiz tarafından dökülmektedir. Alandaki ulaşım ağları ham yoldan sıkıştırılmış yola ve sonrasında kaplanmış yola doğru evrilmiş olacak. Şu an inşaat çalışmalarından dolayı ham yol olarak düzenleniyor. İnşaatların yapılabilmesi adına ham yolları hazırlamış oluyoruz. Devamında alt yapı kurumları da girerek çalışmalarını yapacaklar”