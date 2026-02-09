Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025 verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan rakamlara göre Bursa’nın nüfusu, bir önceki yıla kıyasla 24 bin 393 kişi artarak 3 milyon 263 bin 11 oldu. Bursa’nın en kalabalık ilçeleri arasında yer alan İnegöl’de ise nüfusun 306 bin 4’e yükseldiği açıklandı.

Nüfus verilerinin duyurulmasının ardından İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Başkan Taban, paylaşımında “TÜİK verilerine göre güncel nüfusumuz 306.004” ifadelerine yer verirken, nüfus tabelasında bulunan “82” ibaresi öne çıkan bir detay oldu.

Uzun süredir il olma talebiyle gündeme gelen İnegöl’de, söz konusu paylaşımın bu yönde imalı bir mesaj içerdiği yönünde yorumlar yapıldı. Artan nüfus ve ekonomik gelişmişlik nedeniyle il statüsü tartışmalarının sıkça gündeme geldiği ilçede, Başkan Taban’ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.