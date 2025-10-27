Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, Türkiye’de işsizlik oranı Eylül 2025 döneminde yüzde 8,6 seviyesinde sabit kaldı. TÜİK’in Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 yaş ve üzeri nüfusta işsiz sayısı bir önceki aya kıyasla 12 bin kişi artarak 3 milyon 75 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,4, kadınlarda ise yüzde 11,1 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilen kişi sayısı Eylül ayında bir önceki aya göre 200 bin kişi azalarak 32 milyon 491 bine geriledi. Buna paralel olarak istihdam oranı 0,3 puan düşüşle yüzde 48,9’a indi. Erkeklerde istihdam oranı yüzde 66,3 olurken, kadınlarda yüzde 31,8 olarak hesaplandı.

İşgücüne katılım oranı ise aynı dönemde 0,3 puanlık azalışla yüzde 53,5 olarak kaydedildi. İşgücü sayısı 188 bin kişi azalarak 35 milyon 566 bine düştü. Katılım oranı erkeklerde yüzde 71,6, kadınlarda ise yüzde 35,7 seviyesinde gerçekleşti.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 14,9 olarak kaydedildi. 15-24 yaş aralığını kapsayan gençlerde işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,9 puanlık düşüş gösterdi. Bu yaş grubunda erkeklerin işsizlik oranı yüzde 11,4, kadınların ise yüzde 21,4 olarak hesaplandı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, istihdamda yer alan ve referans döneminde fiilen çalışanların haftalık ortalama çalışma süresi Eylül 2025’te bir önceki aya kıyasla 1 saat artarak 42,9 saate çıktı.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı, 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 1,2 puan düşerek yüzde 28,6 seviyesine geriledi. Zamana bağlı eksik istihdam ile işsizlerin birleşik oranı yüzde 18,0 olarak ölçülürken, işsizlerle potansiyel işgücünün toplam oranı ise yüzde 20,5 olarak hesaplandı.