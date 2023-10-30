Saloni Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Özbek, “Tamamlamak üzereyiz. Cumhuriyetimizin 100. yılına ve Türkiye’miz Yüzyılına hediyemiz olacak.” diyerek İnegöl’den tüm ülkeye müjde verdi.

“Teknolojide lüks, gelecek için teknoloji” sloganıyla İnegöl’de üretimi için kolları sıvanan yerli otomobil Amperino, %100 elektrikli konseptiyle doğa dostu olacak. 150 Km menzili olacak araç, evlerde 240 dakika, istasyonlarda ise 80 dakikada şarj olabilecek. Maksimum 90 km hız yapabilecek araç, boyuyla tam bir şehir içi aracı olacak.

Özgün tasarımı ve donanımlarıyla benzerlerine göre bir çok farklılığı ortaya koyacak olan Amperino’nun uzunluğu, 3159 mm, genişliği 1500 mm, ve yüksekliği 1450 mm olacak. 370 litre ile sınıfında en iyi bagaj hacmine sahip olacak Amperino, 3 kişilik taşıma kapasitesiyle yollara çıkacak. Yere yakın ağırlık merkeziyle iyi bir yol tutuşu vadeden araç, 16 yaş ve üzeri A2 sürücü ehliyeti için uygun olarak tasarlandı. Diğer araçlarda olmayan, bacak mesafesi ve oturum konforunu da sunan Amperino, yakın bir zamanda yerli otomobil TOGG gibi yolları süsleyecek.

Yerli otomobilin kurucularından Saloni Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Özbek sosyal medya hesaplarından müjdeyi vererek, Amperino’yu tamamlama aşamasında olduklarını müjdeledi. Aracın toplanma görüntülerini paylaşan Özbek, “Tamamlamak üzereyiz. Cumhuriyetimizin 100. yılına ve Türkiye’miz Yüzyılına hediyemiz olacak” dedi.