İnegöl’de şehir içi kısa mesafelerde kullanılmak üzere geliştirilen elektrikli otomobil Amperino’nun ilk prototipi yayınlandı. Teknik özellikleri açıklanan otomobil, saatte 90 kilometre hıza ulaşacak ve 150 kilometre menzile sahip olacak.

İnegöl'de Saloni Mobilya, Erhun Metal, Yol Mobilya, Lenova Mobilya, Orimak Makina ve İyon Mekatronik ortaklığında geliştirilen ve kamuoyuna duyurulan elektrikli araç projesi Amperino'nun yapımı için çalışan teknik ekip ilk prototipini yayınladı. Yüzde 100 yerli ve doğa dostu olan Amperino’nun, kombine aralığı 150 kilometre, taş şarj olma süresi evde 240 dakika, istasyonda 80 dakika, azami hızı ise 90 kilometre olacak. Dijital araç platformu ile ilgili de bilgi veren firma, platformun sürüş deneyimi iyileştiren kapsamlı, kurum içi bir çözüm olacağını paylaşırken, esnek, genişletilebilir ve cihazlarla iyi entegre olacağının bilgisi verildi.

Şirket, “Amperino’da odak noktamız, en son teknoloji ve yenilikçi tasarımın birleşimi yoluyla yüksek kaliteli araçlar yaratmaktır. Her biri sistem ve teknoloji açısından bir öncekinden daha gelişmiş olan 3 aşamalı deneysel prototiplerimiz bunu göstermektedir” denildi.

Markanın kuruluş hikâyesi ve satışa çıkma planlarıyla ilgili planları paylaşan şirket şu bilgileri verdi: “Amperino; metal, mobilya, makine ve mekatronik sektöründe faaliyet gösteren 6 farklı firmanın kendi konfor alanlarının dışında daha teknolojik ürünlere yatırım yapmayı planlaması üzerine harekete geçildi. Pandemi, süreci hızlandırdı ve projeyi yönetebilecek mühendis arayışlarına girildi. Daha önce de elektrikli otomobil sektöründe faaliyette bulunan yerli bir firmada kendi alanlarında ekip liderliği yapmış, elektrikli otomobiller ve alt sistemleri hakkında tecrübeli ve kendi otomobilini üretme hayali ile büyümüş, 3 kurucu ortak mühendis tarafından geliştirilebilecek teknolojiler ve altyapı yatırımcılara anlatıldıktan sonra 2020 Ağustos itibarıyla şirketin resmi kuruluşu tamamlanıp projeye başlanıldı.”

BAKANLIKTAN 66 MİLYON TL TEŞVİK

İnegöl’ün ilk elektrikli otomobil Amperino’ya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan destek gelmişti. Başlangıç olarak 66 milyon liralık verilen ucu açık teşvik 300 Milyon TL'ye kadar çıkabileceği belirtilmişti.