Her bankada bireysel ve kurumsal hesaplara yönelik IBAN numaraları bulunuyor. Açılım olarak "International Bank Account Number" olarak adlandırılmakla birlikte Türkçe anlam olarak “Uluslararası Banka Hesap Numarası” ibaresini taşımaktadır. Global bir kapsamda özellikle de Avrupa ülkelerinde sıklıkla kullanılan IBAN, ülkemizde de özel olarak sunulan bir protokol işlemidir. Para transfer kapsamında yapılan havale ve EFT gibi işlemler nezdinde IBAN numaranızı karşı tarafa sunarak kısa bir süre içerisinde hesabınıza para girişini sağlayabiliyorsunuz. Daha hızlı ve güvenli bir işlem aksamını yaratan IBAN numaraları, banka müşterisi olan kişinin interaktif kimlik kodunu temsil etmektedir. Türkiye’de 1 Ocak 2010 itibari ile yapılan tüm para transfer işlemlerinde IBAN kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Konumuzun devamında birçok kişi tarafından merak edilen ING Bank IBAN no öğrenme yöntemlerine yönelik bilgiler aktardık.

ING Bank IBAN Numarası Öğrenme

ING Bank IBAN numarası öğrenme işlemleri birden fazla alternatif yöntemler dahilinde öğrenilebiliyor. Bunlardan ilki ilgili banka üzerinden hesap açtığınızda size sunulan hesap cüzdanı içerisinde yer alan bilgi durumudur. Size sunulan hesap cüzdanı içerisinde TR ile başlayan 16 haneden oluşan IBAN numarası size ait olan numarayı temsil etmektedir. Birkaç banka hesap kartı kapsamında yer alan IBAN numarası maalesef ING Bank kartlarında yer almamaktadır.

ING Bank Şubelerinden IBAN Numarası Öğrenme

Kişisel IBAN numaranızı öğrenmenin başlıca yollarından biri size en yakın ING Bank şubesine giderek ilgili personellere durumu anlatarak hesabınıza ait IBAN numaranızı öğrenebilme durumudur. Banka hesap sahibinin nüfuz cüzdanı ile başvurması yeterli olmakla birlikte gerekli bilgi kontrollerinin sağlanmasının ardından IBAN numarası kolaylıkla öğrenilebiliyor.

ING Bank Müşteri Hizmetlerinden IBAN Numarası Öğrenme

Birçok farklı kanal yolu üzerinden iletişim ağını güçlendiren ING Bank, çağrı merkezi hatları üzerinde de IBAN numaranızı öğrenmeniz için destek sağlıyor. Bankaya ait 0850 222 06 00 numaralı müşteri destek hattını arayarak IBAN numaranızı talep edebilirsiniz. Çağrı merkezi 7 gün 24 saat aralıksız olarak canlı destek sağlamaktadır.

ING Bank İnternet Bankacılığı ile IBAN Öğrenme

İnternet bankacılığınız aktif olarak bulunuyor ise, birkaç dakikanızı ayırarak hızlıca IBAN numaranızı öğrenebilirsiniz. ING Bank resmi web sitesine erişim sağladıktan hemen sonra karşınıza "Bireysel" ve "Kurumsal" hesaplar için giriş butonları çıkacaktır. Seçiminizi yaparak butona bastıktan hemen sonra ise sistem sizden T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi isteyecektir. Giriş işleminin hemen ardından hesaplar listelenecektir. “Görüntüle” ibaresine tıkladıktan sonra ilgili IBAN numaranıza ulaşabilirsiniz.

ING Bank Mobil Bankacılık ile IBAN Numarası Öğrenme

Hemen yukarıda belirttiğimiz yolların dışında sonra olarak mobil bankacılık işlemleri üzerinden de IBAN numaranızı kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra menüden "Hesaplar" sekmesini tıklayın. Karşınıza çıkacak olan banka hesabınızı seçtikten sonra "İncele" yazısına tıklayın ve IBAN numaranız ekranda belirecektir.

ING Bank Müşteri Numarası Öğrenme