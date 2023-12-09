ING Bank, Türkiye’de bir uzmanlık merkezi açarak Hubs ağını genişletiyor.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

Teknopark'ta yer alan ING Hubs Türkiye’ye, son olarak ING Türkiye Veri Analitikleri Direktörlüğü görevini yürüten Keşanlı Emre Danacı liderlik edecek. Emre Danacı, uzun yıllara dayanan kariyerinde strateji ve BT alanlarında çeşitli roller üstlendi ve kredi riski analitiği alanında da uygulama ve liderlik deneyimine sahip.

Dünya.Com’un haberine göre merkez, bankaya dünya çapında yazılım ve veri analitiği hizmetleri sağlayacak. Bu merkez, ING’nin lider bir dijital Avrupa bankası olarak konumunu güçlendirme ve müşterilerine üstün bir deneyim sunma yönündeki stratejik hedefinin bir parçası. ING, Türkiye'deki konumunu yeni yetenekleri bu merkeze çekmek için kullanmayı ve bu doğrultuda veri bilimcileri, veri analistleri, veri mühendisleri ve yazılımcıları işe almayı hedefliyor. 2024 yılı sonuna kadar yaklaşık 100 yeni çalışanın merkezde istihdam edilmesi bekleniyor.

ING Hubs Global Başkanı Justyna Kesler şunları söyledi: “Türkiye'de yeni bir merkez açmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. ING ağına tamamen otomatize edilmiş hizmetler sunmak için ölçeğimizi ve uzmanlığımızı kullanmak istiyoruz. Hubs merkezlerimiz, dünya çapında ING'ye önemli teknoloji ve operasyonel uzmanlık katıyor. Çevik temelimizi destekleyerek uzmanlığı paylaşmamıza ve kapasiteyi çok daha esnek bir şekilde kullanmamıza olanak tanıyor."

ING Hubs Türkiye'ye, son olarak ING Türkiye Veri Analitikleri Direktörlüğü görevini yürüten Emre Danacı liderlik edecek. Emre Danacı, uzun yıllara dayanan kariyerinde strateji ve BT alanlarında çeşitli roller üstlendi ve kredi riski analitiği alanında da uygulama ve liderlik deneyimine sahip.

ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz ise "ING Hubs Türkiye, hem global düzeyde teknoloji ve analitik alanındaki yetenek havuzu konumumuzu güçlendirecek, hem de yeteneklere ülkemizde global iş deneyimi fırsatı ve yeni istihdam olanakları sunacak. Dijital liderlik hedefiyle ilerleyen ve dijital dönüşümde insan kaynağına yatırımı önceliklendiren bir kurum olarak, bu merkezin Türkiye’de açılması bizim için gurur verici. Bu merkez, ülkemizde geliştirilen ürün ve çözümleri dünyaya ihraç ederek ING'nin dijital dönüşümüne katkı sunacak. ING Hubs Türkiye’nin gurur duyacağımız başarı hikayelerine vesile olacağına inanıyorum” açıklamasını yaptı.