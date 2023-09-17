ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 2. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, derbi maçta konuk ettiği Galatasaray Çağdaş Faktoring’i 84-56’lık skorla mağlup etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 2. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Son lig şampiyonu Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nı ağırladı. Karşılaşmaya etkli başlayan Fenerbahçe, ilk periyodu 22-13, devreyi de 38-23 üstün tamamladı. Üçüncü periyotta farkı açan sarı-lacivertliler, son çeyreğe 62-42 önde girdi. Son periyotta da oyun üstünlüğünü elinde tutan Fenerbahçe, karşılaşmadan 84-56’lık skorla galip ayrıldı. Fenerbahçe’de 25 sayıyla oynayan Meesseman, 14 sayı kaydeden Alperi ve 12 sayı bulan Sevgi, galibiyetin mimarı oldular. Galatasaray’da ise Meltemhan’ın 17, Hind’in de 12 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Bu sonuçla sarı-lacivertliler ligdeki ilk galibiyetini elde ederken, sarı-kırmızılılar ilk mağlubiyetini aldı.

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Alper Gökçebel, Seda Esen

Fenerbahçe: Sudenur Akarpa, Sevgi Uzun 12, İrem Erdik, Duygu Özen, İdil Saçalır, Alperi Onar 14, Emma Meesseman 25, Yvonne Anderson 11, Tilbe Şenyürek 10, Merve Aydın 5, Ayşe Yılmaz, Kitija Laksa

Başantrenör: Valerie Garnier

Galatasaray: Yağmur Taşar, Büşra Akbaş 2, Berna Şahin, Sude Yılmaz 8, İnci Güçlü, Arifecan Vardar, Gizem Yavuz Yar, Mikiah Herbert-Harrigan 2, Meltem Yıldızhan 17, Hind Ben-Abdelkader 12, Harika Eldaş 8, Julie Vanloo 8

Başantrenör: Alper Durur

1. Periyot: 22-13 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 38-23 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 62-42 (Galatasaray lehine)