ING Türkiye, Habitat Derneği ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle Kahramanmaraş’ın deprem sonrası yeniden kalkınmasına destek sağlamak amacıyla iş dünyasına ve girişimciliğe yönelik iki yeni proje hayata geçiriliyor.

ING Türkiye, Habitat Derneği ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle Kahramanmaraş’ın deprem sonrası yeniden kalkınmasına destek sağlamak amacıyla iş dünyasına ve girişimciliğe yönelik iki yeni proje hayata geçiriliyor. ING Türkiye ve Habitat Derneği iş birliğiyle yürütülen İş Hayatına Turuncu Destek Projesi kapsamında Kahramanmaraş Turuncu Ofis adında ortak bir çalışma alanı açıldı. ING Türkiye Kahramanmaraş Operasyon ve Çağrı Merkezi binasında yer alan ortak çalışma alanından depremden etkilenen, çalışma ofisi olmayan girişimciler, girişimci adayları ve öğrenciler yararlanabiliyor. Bu ofiste aynı zamanda Habitat Derneği tarafından iş dünyasına ve girişimciliğe yönelik eğitim ve kapasite geliştirme programları gerçekleştirilecek. ING Türkiye ve KAGİDER iş birliğiyle ise bölgedeki kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla Kadın Girişimcilere Turuncu Destek projesi hayata geçiriliyor. Projenin fiziksel eğitimleri de Kahramanmaraş Turuncu Ofis’te düzenlenecek. Depremden etkilenen kadın üreticiler, girişimciler ve girişimci adaylarına yönelik gerçekleştirilen projede, kadınların eğitim ve mentorluk destekleri ile üretim sürecine dahil olmalarına katkıda bulunulması ve sosyal güçlenmeye destek verilmesi amaçlanıyor. Projelerin açılış etkinliği, ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nesrin Serin Onkardeşler ve KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu’nun katılımı ile Kahramanmaraş Turuncu Ofis’te gerçekleşti.

Alper Gökgöz: "Projelerimizle bölgedeki iş dünyasını ve girişimciliği desteklemekten mutluluk duyuyoruz"

Projelerle ilgili değerlendirmede bulunan ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, “Kahramanmaraş’ın potansiyeline inanarak 11 sene önce açtığımız Kahramanmaraş Operasyon ve Çağrı Merkezimiz ile bölgede güçlü bir varlığımız bulunuyor. O günden bugüne kadar da Kahramanmaraş’a olan inancımız artarak devam etti. Deprem sonrası da bölgenin yeniden kalkınmasına destek sağlamayı önceliklendirerek toplumsal yatırımlarımızı bu yönde şekillendirdik. Bu kapsamda Habitat Derneği ve KAGİDER iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz yeni projelerimizle bölgedeki iş dünyasını ve girişimciliği desteklemekten mutluluk duyuyoruz. Habitat Derneği ile hayata geçirdiğimiz İş Hayatına Turuncu Destek projemiz ile iki temel amacımız vardı. Öncelikle bölgede çalışma ofisi olmayanlar için bir ofis alanı sağlamayı amaçladık, bunun için de Operasyon ve Çağrı Merkezimizin bir alanını Kahramanmaraş Turuncu Ofis adını verdiğimiz ortak çalışma alanına dönüştürdük. Aynı zamanda girişimcilere ihtiyaçları olan eğitimleri sağlamayı da hedefledik. Habitat Derneği’nin bu alanda sağladığı eğitimler ile girişimciliği teşvik etmeyi ve bölgenin kalkınmasına destek olmayı amaçlıyoruz. Bununla birlikte, kadın girişimciliğinin sürdürülebilir bir ekonomi için önemli olduğuna inanıyoruz ve KAGİDER ile başlattığımız Kadın Girişimcilere Turuncu Destek projemizle de ekonomide kadının güçlendirilmesine katkıda bulunuyoruz. Bu projelerimizle 120 girişimci ve girişimci adayına destek sağlıyoruz. Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kalkmasında, umudun yeşermesinde bu projelerimizin katkısı olmasını diliyoruz, değerli paydaşlarımıza iş birlikleri için teşekkür ediyoruz. ING Türkiye olarak şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da Kahramanmaraş’ı desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Nesrin Serin Onkardeşler: "Birlikte çalışarak Kahramanmaraş’ı daha güçlü bir geleceğe taşıyacağımıza inanıyoruz"

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nesrin Serin Onkardeşler ise konuya ilişkin şunları söyledi: “Deprem sonrası Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kalkması için el birliğiyle çalışıyoruz. ING Türkiye iş birliği ile başlattığımız İş Hayatına Turuncu Destek Projesi sayesinde, bölgedeki girişimcilerin ve kadın girişimcilerin eğitim ve mentorluk destekleriyle güçlenmesini hedefliyoruz. Kahramanmaraş Turuncu Ofis’te sunacağımız eğitim programları, bölgedeki girişimcilerin işlerini yeniden kurup büyütmelerine yardımcı olacak. Aynı zamanda paydaşlarımızdan KAGİDER ile yürütülen programın da sürece aktif katkıları olacağına inanıyoruz. Habitat Derneği olarak, teknolojinin ve girişimciliğin gücünü kullanarak toplumların dönüşümüne katkı sağlamaya devam ediyoruz. Proje kapsamında düzenleyeceğimiz eğitimler, sadece temel girişimcilik bilgilerini içermekle kalmayacak, aynı zamanda dijital pazarlama, finansal yönetim, iş planı hazırlama ve sürdürülebilirlik gibi konularda da katılımcıları bilgilendirecek, girişimcilerimizin iş dünyasında rekabet edebilmeleri ve yenilikçi çözümler üretebilmeleri için gerekli donanıma sahip olmalarını sağlayacağız. İnanıyoruz ki birlikte çalışarak, Kahramanmaraş’ı daha güçlü ve dirençli bir geleceğe taşıyacağız. Bu projeler, sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda geleceğin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmamıza da katkı sağlayacak. Habitat Derneği olarak, her zaman olduğu gibi, toplumun her kesimine dokunan projeler geliştirmeye ve uygulamaya devam edeceğiz.”

Esra Bezircioğlu: "Projemiz Kahramanmaraş’taki kadın girişimciler ve girişimci adayları için önemli bir adım olacak"

Projeyle ilgili görüşlerini aktaran KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu, “ING Türkiye ile birlikte Kahramanmaraş’ta yürüttüğümüz Kadın Girişimcilere Turuncu Destek projemiz kapsamında düzenlenen eğitim programını başlatmak için bir aradayız. Kadın Girişimcilere Turuncu Destek, Kahramanmaraş’taki kadın girişimciler ve girişimci adayları için önemli bir adım olacak. Bu projenin kadınlara ve elbette bu vesileyle ülkemize hem ekonomik hem de sosyal açıdan katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Kahramanmaraş’ta yaşayan kadınların iş gücüne katılımını artırmak ve girişimcilik potansiyellerini ortaya çıkarmak amacıyla çıktığımız bu yolda muhteşem başarılar kazanacağımıza olan güvenim tam” dedi.