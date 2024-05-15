ING Türkiye, Ezgi Mola’nın yer aldığı ve “ING artık tamamen dijital” söyleminin öne çıktığı yeni reklam filmini yayınladı. ‘ING farkı’nın vurgulandığı filmde, bankanın marka yüzü Ezgi Mola iki farklı karakteri canlandırıyor.

Dijital yapısı ve zahmetsiz bankacılık anlayışı ile müşterilerinin hayatlarını kolaylaştıran ve yenilikçi marka duruşunu daha da güçlendiren ING Türkiye, yeni iletişim platformunu tanıttığı ve “ING artık tamamen dijital” söyleminin öne çıktığı reklam filmini yayınladı.

“ING farkı”nın vurgulandığı filmde, bankanın marka yüzü Ezgi Mola iki farklı karakteri canlandırıyor. ING’li Ezgi ve ING’li olmayan Ezgi karakterlerinin karşılıklı konuşmaları üzerinden ilerleyen eğlenceli filmde, Cebimdeki Danışman hizmeti sayesinde ING’lilerin şubeye gitmeye gerek kalmadan ING Mobil üzerinden kredi, yatırım, mevduat gibi konularda bir bankacı ile gece gündüz görüntülü görüşerek bankacılık işlemlerini kolay ve zahmetsiz bir şekilde gerçekleştirebileceğine vurgu yapılıyor.