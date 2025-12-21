Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında çalışanları ilgilendiren düzenlemenin, yeni yıl itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Doğum ve askerlik borçlanması başta olmak üzere çeşitli hizmet sürelerini kapsayan uygulama sayesinde, gerekli şartları taşıyan sigortalılar primlerini sonradan ödeyerek emeklilik hakkı elde edebiliyor.

Son düzenleme ile birlikte hizmet borçlanmalarında uygulanan prim oranı yüzde 32’den yüzde 45’e yükseltildi.

Borçlanma nedir?

Sigortalı çalışanlar, çalışmadıkları dönemlere ait sosyal güvenlik primlerini isteğe bağlı olarak ödeyebiliyor. Hizmet borçlanması olarak adlandırılan bu uygulama, belirlenen sürelerin prim gününe eklenmesini sağlıyor.

Borçlanma nasıl hesaplanıyor?

Borçlanma tutarı, brüt asgari ücret esas alınarak belirleniyor. Mevcut uygulamada en düşük ödeme, brüt asgari ücretin yüzde 32’si üzerinden yapılırken, bu oran en fazla 7,5 katına kadar çıkarılabiliyor. Sigortalılar, alt sınırın altında olmamak kaydıyla ödeyecekleri tutarı kendileri belirleyebiliyor.

Mevcut asgari ücret ve yürürlükteki hesaplamalara göre günlük en düşük borçlanma tutarı 277 lira, aylık ödeme ise 8 bin 321 lira olarak uygulanıyor. En üst sınırda ise günlük borçlanma 2 bin 77 liraya, aylık ödeme ise 62 bin 413 liraya kadar çıkıyor.

ARTIŞLA BİRLİKTE NE OLACAK?

Asgari ücrete gelecek olan zam hariç bugünkü mevzuatın yüzde 45 diliminden gerçekleşeceğini varsayarsak borçlanma yapacak kişiler için en düşük tutar günlük 390 lira, aylık 11 bin 703 lira, azami ise günlük 2 bin 925 lira, aylıkta ise 87 bin 772 liraya yükseliyor. Başka bir deyişle bir aylık borçlanmada en düşükte aylık olarak 3 bin 382 lira, en yüksek borçlanmada ise aylık 25 bin 359 lira kar elde edilecek. Bunun üzerine 2026 yılı asgari ücret zammı da eklendiği zaman tutar yaklaşık yüzde 20-25 aralığında yükselmesi bekleniyor.

2026 YILINDAN ÖNCE BORÇLANMANIZI YAPIN

2026 yılı gelmeden borçlanmalarınızı yaparak karlı şekilde emekli olabilirsiniz. Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar kapsamında bulunanları yakından ilgilendiren borçlanma işlemlerini yılın bitmesine 15 gün kala yapılması büyük önem arz ediyor.

KİMLER BORÇLANMA YAPABİLİR

Muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er olarak geçen süreleri, kadın sigortalılar için 3 çocuğa kadar doğumdan sonraki çalışmadıkları iki yıllık süreleri, doğum sonrası yarı zamanlı çalışılan süreleri, askerliğini yedek subay olarak yapanlar için yedek subay okulunda öğrenci olarak geçirdikleri süreleri, yevmiyeli, geçici kadrolu, sözleşmeli, saat ücretli geçen hizmetleri, çarşı ve mahalle bekçiliğinde geçen süreleri, imam hatip vekilliğinde, vakıflara ait camilerin imam hatip ve müezzin kayyımlığında geçen sürelerle köy bütçesinden ücret almak suretiyle yapılan imam hatiplik hizmetlerine ilişkin süreleri, avukatlık stajında geçen süreleri, serbest avukatlık ve noterlikte geçen süreleri, tıpta uzmanlık eğitiminde ve doktora öğreniminde geçen süreleri, tip doktorlarının fahri asistanlıkta geçen süreleri, Sağlık Bakanlığı teşkilatında çalışan sağlık personelinin mesleklerini serbest olarak icra ettikleri süreleri ve seçimlerde aday olmak üzere istifa edenlerin açıkta geçirdikleri süreleri borçlanmak mümkün oluyor.

BORÇLANMA NASIL YAPILIR?

Borçlanmalar e-Devlet üzerinden ya da en yakın Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru yapılarak gerçekleştiriliyor.