

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı kırsal Ekmekçi Mahallesi'nde yaşayan 61 yaşındaki Ali Süer, 19 Haziran Cuma günü gece saatlerinde ailesiyle yaşadığı tartışmanın ardından cep telefonunu evde bırakarak evden ayrıldı. Süer'in uzun süre eve dönmemesi üzerine yakınları endişelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara AFAD, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve Kum Tanesi Derneği Arama Kurtarma (KUMDAK) ekipleri de destek verdi. Ekipler, bölgedeki ormanlık alanlar, gölet çevreleri ve kırsal mahallelerde üç gün boyunca arama faaliyetlerini sürdürdü.





"Ekiplerin seslerini duydum ama ortaya çıkmadım"

Yaklaşık 72 saat boyunca kendisinden haber alınamayan Ali Süer, 23 Haziran Pazartesi günü gece saatlerinde kendi isteğiyle evine döndü. İfadesine başvurulan Süer, tartışmanın ardından dağlık ve ormanlık alana gittiğini, üç gün boyunca hiçbir şey yemediğini söyledi. Bu süre içerisinde arama kurtarma ekiplerinin seslerini iki kez uzaktan duyduğunu ancak kendini belli etmediğini belirten Süer, gece saat 01.30 sıralarında kendi çabasıyla evine döndüğünü ifade etti. Süer'in bu süreyi ağırlıklı olarak Yarış Göleti ve Ekmekçi Mahallesi çevresinde geçirdiği öğrenildi.



Kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı

Evine dönmesinin ardından sağlık ekiplerine haber verildi. Bir miktar halsiz olduğu gözlemlenen Ali Süer, kontrol amaçlı ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerin ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ali Süer'in sağ salim evine dönmesi, günlerdir kendisinden haber bekleyen ailesi ile arama çalışmalarına katılan ekipler tarafından sevinçle karşılandı. Arama çalışmalarına katılan ekipler de kayıp şahsın bulunmasıyla birlikte görevlerini tamamladı.