Bilecik’in narıyla ünlü İnhisar ilçesinde her bahçede hasat hareketliliği yaşanırken, üretici Murat Güler bu yıl rekoltenin yüksek olduğunu söyledi. Güler, "İçerisine kurt girmeyen tek meyvedir nardır. Gönül rahatlığı ile çoluk çocuk ailece herkes yiyebilir, hatta suyunu sıkıp içebilir" dedi.

Bilecik’te, mikroklima etkisi sayesinde ’Deve dişi’ cinsi nar üretiminin yoğun olduğu Orta Sakarya Vadisi’ndeki İnhisar ilçesinde üreticiler hasada başladı. İri taneli, ince kabuklu, sulu ve tatlı olmasından dolayı tercih edilen İnhisar narında bu yıl 3 bin dekar alandan 10 bin ton ürün alınması bekleniyor. Bölgede lokum ve meyve suyu yapımında değerlendirilen nar, çoğunlukla İstanbul, Bursa, Adapazarı, Kütahya, Eskişehir’den gelen alıcılara satılıyor.

"Türkiye’nin hiçbir yerinde bu kadar lezzetli nar yiyebileceğinize inanmıyorum"

İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan, ilçelerinde 3 bin dekar alanda deve dişi nar üretimi yapıldığını söyleyerek, "Deve dişi birinci sınıf sofralık kaliteli narımızı Türkiye’nin hiçbir yerinde bu kadar lezzetli nar yiyebileceğinize inanmıyorum. Çok iddialıyız buyurun gelin İnhisarın narını hep birlikte yiyelim. Geçen yıl düşük ve 3 bin 500, 4 bin ton civarında ide. Bu yıl 10 bin rekolte bekliyoruz. Verim çok güzel bu sene 10, 15 Lira arasında değişiyor fiyatları. İstanbul, Bursa, Adapazarı, Kütahya, Eskişehir gibi çevre illerin tamamına biz nar gönderiyoruz" dedi.

"Kabuğu acı olduğundan dolayı içerisine hiçbir şekilde kurt giremez"

Nar üreticisi Murat Güler, yaklaşık 37 dönüm alanda bin 350 kök ağaçta nar topladıklarını anlatarak, "Bu narlar hiçbir gübre, ilaç gibi şeyler kullanılmadan tamamen organik yetişen bir meyvedir. Organik sertifikalıdır ve yenilebilecek en organik bir meyvedir, hiçbir ilaç istemez. Kabuğu acı olduğundan dolayı içerisine hiçbir şekilde kurt giremez. O yüzden gönül rahatlığı ile yenilebilecek en güzel meyvedir" dedi.

"Cildi azıcık bozuktur deve dişi narının, cildine bakmayacaksın içi bal gibi tatlıdır"

Güler, açıklamasının devamında, "Bu sene yaklaşık 37 bin alandan bin 350 kök alandan 40 ton civarında falan verim bekliyoruz. Fiyatlar geçen sene 15 Lira civarındaydı bu sene 10 Lira civarında bu sene rekolte çok olduğundan dolayı mı artık biz anlayamadık onu geçen seneye göre yüzde 50 düşüş var fiyatlarda. Rekoltemiz iyi bu sene ondan çok memnunuz. Deve dişi nar olarak geçer tatlıdır. Cildi azıcık bozuktur deve dişi narının cildine bakmayacaksın içi bal gibi tatlıdır deve dişi narın. Buradan biz narları İstanbul, Adapazarı, Kayseri, Konya, İzmit’te gibi çok büyük illere nar gönderiyoruz" ifadelerine yer verdi.