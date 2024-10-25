Vatansız olarak hayatını kaybeden FETÖ elebaşı Gülen, kaçak yaşadığı ABD'de FETÖ ininde açılan bir çukura gömüldü. ABD'nin çeşitli eyaletlerinden FETÖ'ye bağlı teröristler, otobüslerle bölgeye götürüldü.

Kendilerini gizlemeye çalıştılar

FETÖ üyelerinin, şapka ve gözlük takarak kendilerini gizlemeye çalıştıkları gözlemlendi. Terör merkezindeki çukura cesedin gömülmesi işlemine, aile üyelerinin de bulunduğu örgütün sözde üst düzey yöneticileri katıldı. Ceset, burada daha önceden açılmış bir çukura yerleştirildi. Terör örgütü, bu süreci örgütün dağılmadığı izlenimi vermek amacıyla tasarladı. Ancak bu çabalar, yalnızca birkaç örgüt üyesinin katılımıyla sonuçsuz kaldı. Başta 15 Temmuz darbe girişimi olmak üzere birçok terör eyleminin talimatını veren terör elebaşı Gülen, pazartesi günü Pensilvanya’da bir hastanede yaşamını yitirmişti. FETÖ içinde kirli servetin paylaşımı için süren kavga devam ederken, cesedi günlerce morgda bekletildi.