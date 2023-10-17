Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde inşaat iskelesinden işçi hayatını kaybetti.

Olay, dün Bayramiç ilçesine bağlı Debboylar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Tanışman (50), binayı boyamak için kurduğu 5 metre yükseklikteki iskelenin üzerine çıktı. İskelenin devrilmesi sonucunda Tanışman, yere düştü. Olayı gören çevrede bulunanlar, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tanışman, Bayramiç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tanışman daha sonra buradan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Tanışman, hayatını kaybetti.