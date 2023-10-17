Bursa Resmi Gazete’de yayımlanarak onaylanan “Bursa Üniversite-Görükle Uzatma Hattı” yapımı Bakanlar Kurulu kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredildi. Projenin onaylanmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür mesajı yayınladı.

Bursa dahil 5 ilde raylı sistem projelerine dair bazı yatırımları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hayata geçirecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Bakanlık, “Bursa Üniversite-Görükle Uzatma Hattı”, “Kocaeli Kuzey Hafif Raylı Sistem Hattı 1. Aşaması”, “Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Adapazarı-Serdivan Raylı Sistem Hattı”, “Trabzon Raylı Sistem Hattı”, “Samsun Raylı Sistem Hatları Araç Alımı” işlerini devraldı.

Projenin onaylanmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş’ın mesajı şöyle;

Ulaşım Master Planımızda yer alan ve büyük bir özenle çalışmalarımızı yürüttüğümüz Üniversite – Görükle Uzatma Hattı Projemiz Resmî Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a Bursa’mız adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bursa’mıza ve hemşehrilerimize şimdiden hayırlı olsun.”