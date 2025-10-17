Bursa’da konkordato ilan eden Atış Yapı’ya yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı. 2 şirkete ise TMSF marifetiyle kayyım atandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü görevlilerince 5 şüpheliye yönelik olarak gözaltı kararı verildi. Sorgularının ardından savcılık tarafından 4 şüpheli tutuklama talebi ile, 1 şüpheli ise adli kontrol talebi ile Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi.

Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği Ahmet A. babası Hüsamettin A. ve enişte Ercan T.’nin tutuklanmasına karar verdi. M.A ve V.T hakkında da adli kontrol kararı verildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda gayrimenkul, araç, banka ve kripto para hesaplarına el konuldu. Ayrıca soruşturma kapsamında Ahmet A.’nın mal varlığına el konulurken, Atış Yapı Sanayi Ticaret Ltd. Şti ile Atış Gayrimenkul Pazarlama şirketine TMSF marifetiyle kayyım atandı. Ahmet A.’nın yönetimine de son verildi.

Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince haklarında tutuklama kararı verilen şüpheliler konumlarına uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Soruşturmanın Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu bildirildi.