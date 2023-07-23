İnegöl'de inşaatta ustalar buldu!

4'ncü kata kadar çıkarmışlar

Fatih mahallesinde bulunan inşaatta, ustalar çalınıp parçalanmış halde yazar kasa buldular.

Olay Fatih mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde bulunan site inşaatı şantiyesinde meydana geldi. İnşaatın 4'ncü katında çalışma yapan inşaat ustaları, yerde parçalanmış yazar kasa buldular. İnşaat ustaları durumu polis ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yapıp şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattılar.