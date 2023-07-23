Peter Reyn-Bardt adındaki bir havayolu çalışanı, eşinin cesedi olduğunu düşündüğü bir kadını öldürdüğünü itiraf etti, ancak cesedin 1600 yıllık olduğu ortaya çıkınca olayın seyri tamamen değişti. Cheshire'daki bataklıkta bulunan kafatası, 20 yıldan fazla süredir kayıp olan bir cinayeti itiraf ettirdi.

Reyn-Bardt, portre sanatçısı Malika de Fernandez ile başlayan ve kısa süren bir evlilik yaşamıştı. Fernandez'in ani kayboluşu ve cinayet şüphesi, onun tarafından öldürüldüğü düşünülen Reynolds-Bardt'ın üzerinde kara bir leke olarak duruyordu. İngiliz polisi uzun yıllar boyunca Fernandez'in izini sürse de cinayete dair somut bir kanıt bulamamıştı.

Ancak, işçilerin keşfettiği kafatası, polisin dikkatini tekrar Reyn-Bardt'a yöneltti. Özellikle geçmişte çocuklara karşı işlediği cinsel suçlar nedeniyle hapiste yatan Reyn-Bardt, kafatasının keşfinden sonra cinayeti itiraf etti. İlk sorgusunda, uzun zaman önce işlediği cinayeti asla bulunamayacağını düşündüğü için itiraf ettiğini belirtti. Fernandez'in kendisini eşcinsel bir erkek olmakla tehdit ettiğini ve işten çıkarılmaktan korktuğu için onu öldürdüğünü açıkladı.

Bu trajik olayın ardından, Reyn-Bardt, içine düştüğü korkunç durum nedeniyle dehşete kapıldığını ve sağlıklı düşünemediğini dile getirdi. Eşini hızla sarsarak onu öldürdüğünü fark ettiğini ve panik içinde onu saklamaya karar verdiğini ifade etti. Rey-Bardt, cesedi bir baltayla parçalara ayırıp kalıntıları yakındaki 11 bin yıllık bir turba bataklığına attığını itiraf etti.

Ancak ilginç bir şekilde, kafatası üzerinde yapılan karbon testi sonucunda, cesedin 1600 yıl öncesine ait bir Roma dönemi kalıntısı olduğu anlaşıldı. Bu da demek oluyor ki, Reyn-Bardt'ın itirafı yanlış bir cinayetle ilgiliydi. Savcı, kafatasının, cinayetle hiçbir ilgisi olmadığı açıkça ortadayken, bu keşfin Reyn-Bardt'ın tutuklanmasına ve detaylı itiraflarda bulunmasına neden olduğunu belirtti.

Ancak ne yazık ki, itirafın gerçek olmadığı ortaya çıksa da, jüri tarafından cinayetten suçlu bulunan Reyn-Bardt, geri almaya çalışsa da, yaşamının geri kalanını hapishanede geçirmek zorunda kaldı. Fernandez'in cesedi ise hala bulunamadı, bu olayın sırrı belki de sonsuza dek gizemini koruyacak.