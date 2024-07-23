Hazır Beton Endeksi'nde faaliyet endeksinin son 60 ayın en düşük seviyesine gelmesi inşaat sektöründeki gerilemenin boyutuna dikkat çekti. Sektör temsilcilerine göre inşaatta yılın geri kalan kısmında gerileme bekleniyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay merakla beklenen inşaat ile bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri gösteren “Hazır Beton Endeksi” 2024 Haziran Ayı Raporu’nu açıkladı.

Faaliyet Endeksi’nin haziran ayında 2019 yılındaki tarihi dip seviyesine gerilediğini gösteren Rapor, haziran ayında tüm endekslerin geçen yılın aynı ayına göre azaldığını ve en fazla daralmanın Faaliyet Endeksi’nde yaşandığını ortaya koydu.

İnşaat sektörünün en temel girdilerinden biri olan ve aynı zamanda üretiminden sonra kısa bir süre içerisinde stoklanmadan inşaatlarda kullanılan hazır betonla ilgili bu Endeks, inşaat sektörünün büyüme hızını ortaya koyan öncü bir gösterge olduğunu belirterek, her 3 endeksteki gerileme sonrasında Hazır Beton Endeksi de düşüş gösterdi.

Raporun sonuçlarını değerlendiren Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, faaliyette son dönemdeki en ciddi daralma yaşandığını ve Haziran ayında Faaliyet Endeksi 2019 yılındaki tarihi dip seviyesine gerilediğini belirterek, "Haziran ayında tüm endeksler geçen yılın aynı ayına göre azalırken en fazla daralma Faaliyet Endeksi’nde görülmüştür.” dedi.

İnşaat sektörüne yönelik değerlendirmelerini paylaşan Başkan Işık, Faaliyet Endeksi’nin son 60 ayın en düşük seviyesine gelmesi, inşaat sektöründeki gerilemenin boyutuna dikkat çekti. Haziran ayında başlayan bu düşüşün devam edeceği öngörülürken, "Zira Beklenti ve Güven Endeksleri de oldukça düşük kalmıştır. Yılın geri kalan kısmında faiz oranlarında bir geri çekilme gerçekleşmediği sürece inşaat sektöründe daralmanın devam etmesi beklenmektedir" dedi.