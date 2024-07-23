Sosyal medya platformları iletişim kurma, bilgi alıp verme, dünyadan haberdar olma gibi imkanlar sunsa da ruh sağlığı üzerinde birçok olumsuz etkiye neden olabiliyor. Uzman Klinik Psikolog Beldem Sekban, bilinçsiz sosyal medya kullanımının özgüveni zedelediğini, ayrıca zorbalık ve taciz gibi olaylara maruz kalma riskini de artırdığını belirtti.

Günümüzde sosyal medya platformları, hayatın önemli bir parçası haline geldi. Bu platformlar, iletişim kurma, bilgi paylaşma ve toplumsal olaylara hızlı tepki verme gibi işlevler sunarak insanların günlük yaşamlarını derinden etkiliyor. Ancak sosyal medyanın ruh sağlığı üzerindeki etkileri hem olumlu hem de olumsuz yönde önemli boyutlara ulaşabiliyor. BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi’nden Uzman Klinik Psikolog Beldem Sekban, sosyal medya platformlarının ruh sağlığı üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini anlattı.

“Duygusal iyileşme süreçlerine katkı sağlayabilir”

Sosyal medyanın olumlu yönlerine değinen Sekban, şu ifadeleri kullandı:

“Sosyal medya, bireylerin kendilerini ifade etmeleri için güçlü bir araç sunar. İnsanlar, ilgi duydukları konular hakkında görüşlerini paylaşabilir, içerik üretebilir ve duygusal deneyimlerini paylaşarak destek arayabilirler. Özellikle zor zamanlarda yapılan paylaşımlar, duygusal iyileşme süreçlerine katkı sağlayabilir. Ayrıca sosyal medya, motivasyonu artırıcı içerikler ve destekleyici topluluklar aracılığıyla insanların psikolojik iyiliklerine katkıda bulunabilir. Kişisel gelişim ve bilgi paylaşımı gibi alanlarda da faydalı olabilir.”

Dikkat eksikliği yaşayanlar, sosyal medyadan uzak durmalı

Sosyal medyanın insanlar üzerinde ‘mükemmel olma’ baskısı oluşturarak ruh sağlığı için olumsuz etkilere de neden olabildiğini hatırlatan Sekaban, “Özellikle anonimlik ve uzaktan iletişim imkanları, zorbalık ve tacize maruz kalma riskini artırabilir. Kullanıcılar, karşılaştıkları içerikler veya diğer insanların yaşam tarzlarıyla kendi hayatlarını karşılaştırarak özgüvenlerini zedeleyebilirler. Güzellik standartları ve mükemmeliyetçilik baskısı da sosyal medya aracılığıyla yayılabilmekte. Filtrelerin kullanımı ve sanal gerçeklik, insanların kendilerini gerçek hayatta olduğundan farklı algılamalarına neden olabilir” dedi.

“Zaman yönetimini olumsuz etkileyebilir”

Aşırı sosyal medya kullanımının zaman yönetimini de zorlaştırdığını belirten Psikolog Sekban, “Ayrıca sosyal medya, kullanıcıların zaman yönetimini olumsuz etkileyebilir ve günlük işlerini yönetmelerini zorlaştırabilir. Özellikle dikkat eksikliği yaşayan bireyler için bu durum daha belirgin olabilir” şeklinde konuştu. Sekban, “Bu nedenlerden dolayı sosyal medyada bilinçli bir şekilde içerik tüketmek, zaman yönetimine dikkat etmek ve online etkileşimleri sağlıklı sınırlar içinde tutmak önem taşıyor” uyarısında bulundu.